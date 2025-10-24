Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή ο 24χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε έναν 37χρονο βουλγαρικής καταγωγής έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα και πως το επίμαχο βράδυ είχε πάει να τον βρει για να λύσουν τη διαφορά, αλλά διαπληκτίστηκαν έντονα και τον μαχαίρωσε. «Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή.

