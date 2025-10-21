Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου

Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

Ο νεαρός είχε μία διένεξη με τον 37χρονο Βούλγαρο πριν από περίπου 15 μέρες, όταν - κατά πληροφορίες - το θύμα μαζί με άλλα άτομα τον πλησίασαν και τον χτύπησαν.

Έτσι, ο νεαρός τον πλησίασε τα ξημερώματα της Δευτέρας, την ώρα που ο Βούλγαρος ήταν έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι. Αφού μίλησαν για λίγο, ο 37χρονος έπεσε στο έδαφος, έχοντας δεχθεί μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα. Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο νεαρός που συνελήφθη από τους αστυνομικούς για τη δολοφονία του 37χρονου εργαζόταν ως «προστασία» στα καταστήματα της περιοχής. Γνώριμος των Αρχών όμως ήταν και ο 37χρονος, ο οποίος μετά την αποφυλάκισή του διατηρούσε δεσμούς με ανθρώπους της νύχτας.