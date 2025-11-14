Σέρρες: Ισόβια ξανά στον 25χρονο που σκότωσε 20χρονο στην Άνω Καμήλα για λόγους ερωτικής αντιζηλίας

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε και από το Εφετείο ο 25χρονος που σκότωσε έναν 20χρονο, στην Άνω Καμήλα Σερρών, καρφώνοντάς τον με μαχαίρι στην καρδιά, ενώ στη συνέχεια ανέβασε το φονικό όπλο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η δολοφονία έγινε τον Αύγουστο του 2021 και αποδόθηκε σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, καθώς το θύμα διατηρούσε σχέση με την πρώην σύντροφο του καταδικασθέντα.

Όπως και στο πρωτόδικο δικαστήριο, ο 25χρονος δράστης κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Εις βάρος του αποδόθηκε και κατηγορία για βιασμό ύστερα από σχετική καταγγελία που έκανε η 20χρονη (σήμερα) κοπέλα. Η δίκη για τον βιασμό γίνεται κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, μετά την ετυμηγορία των δικαστών για την ανθρωποκτονία (πρωτόδικα καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη).

Η τότε ανήλικη κοπέλα είχε εκμυστηρευτεί στον 20χρονο ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 25χρονο, γεγονός που φαίνεται να πυροδότησε κλίμα έντασης μεταξύ των δύο νεαρών. Στις συνθήκες αυτές, θύτης και θύμα συναντήθηκαν, τα μεσάνυχτα της 10ης Αυγούστου 2021, αρχικά σε στάση του ΚΤΕΛ στην Άνω Καμήλα, όπου φαίνεται πως ο πρώτος έστειλε δύο ηχητικά μηνύματα στην κοπέλα. Στη συνέχεια, συνοδεία δύο γνωστών τους, πήγαν με δίκυκλες μηχανές στο πάρκο του ίδιου χωριού, όπου μετά από διαπληκτισμό, ο κατηγορούμενος - σύμφωνα με τη δικογραφία- μαχαίρωσε με αναδιπλούμενο στιλέτο τον 20χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο 25χρονος, μόλις οκτώ λεπτά αφότου διέπραξε τη δολοφονία, ανέβασε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία και βίντεο, στα οποία απεικονιζόταν το φονικό όπλο, συνοδεύοντας το υλικό αυτό με το σχόλιο: «Κάθε φορά που σφάζω κάποιον, το ανεβάζω στόρι». Εκτός από τη συγκεκριμένη ανάρτηση, ο 25χρονος έστειλε μήνυμα στη νεαρή. Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ο δράστης εντοπίστηκε σε ακατοίκητη οικία στο Λιβαδοχώρι Σερρών. Στην κατοχή του βρέθηκε το φονικό μαχαίρι, πάνω στο οποίο υπήρχαν εμφανή σημάδια αποξηραμένου αίματος.

Απολογούμενος στο Εφετείο, ο 25χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από το θύμα, ενώ επισήμανε πως τέλεσε την πράξη υπό την επήρεια ναρκωτικών. Ανέφερε, δε, ότι έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση μην γνωρίζοντας ότι ο 20χρονος ήταν νεκρός και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του θύματος- τη στιγμή εκείνη αντέδρασε από το ακροατήριο ο πατέρας του θανόντος, λέγοντας ότι δεν αποδέχεται τη συγγνώμη του.

Εκτός από την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, το Δικαστήριο του επέβαλε επιπλέον ποινή φυλάκισης 4 ετών για το αδίκημα της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης