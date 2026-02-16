Φθιώτιδα: «Ήθελα να κάνω πλάκα» - 15 μήνες ποινή φυλάκισης στον ηλικιωμένο που παρενόχλησε μαθήτριες

Δεν έπεισε για την αθωότητά του ο 68χρονος από τη Βουλγαρία που δικάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

Ο ηλικιωμένος κρίθηκε ένοχος για την πράξη κατά συρροής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας καθώς έκανε άσεμνες προτάσεις σε δύο ανήλικες μαθήτριες και το Δικαστήριο αποφάσισε να του δείξει το δρόμο για την φυλακή επιβάλοντάς του ποινή φυλάκισης 15 μηνών χωρίς αναστολή.

Ενώπιων του δικαστηρίου ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι αυτά που είπε στα δύο ανήλικα κορίτσια ήταν για πλάκα και πως δεν είχε πρόθεση να τους κάνει κακό. Ωστόσο δεν έπεισε με τα επιχείρήματά τους για την αθωότητά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 68χρονος είχε συλληφθεί το μεσημέρι του Σαββάτου στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου μετά από καταγγελία σε βάρος του που έκαναν οι γονείς των κοριτσιών για άσεμενες προτάσεις. Ο ηλικιωμένος είχε προσαχθεί αρχικά στο ΑΤ Καμένων Βούρλων όπου και αναγνωρίσθηκε ανεπιφύλακτα από τις παθούσες.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

