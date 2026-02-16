Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 8 από τους 12 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές

Στη φυλακή οδηγούνται 8 από τα 12 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία αποδίδονται δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές, κατά το τελευταίο 3μηνο, σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, με συνολική λεία άνω των 410.000 ευρώ.

Εις βάρος τους είχαν αποδοθεί κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και πλαστογραφία, πράξεις για τις οποίες κλήθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί έρευνα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος που οδήγησε στη σύλληψη 12 ατόμων σε περιοχές της Βέροιας και της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

«Πλούσιο» παρελθόν και 193 δικογραφίες

Όλοι οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ είναι χαρακτηριστικά ότι εις βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων είχαν σχηματιστεί συνολικά 193 δικογραφίες.

Σε αντίθεση με τους οκτώ κατηγορούμενους (άνδρες) που πήραν το δρόμο για τις φυλακές, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερες, με περιοριστικούς όρους, τέσσερις γυναίκες που είχαν συλληφθεί κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για σωρεία αξιόποινων πράξεων και συγκεκριμένα: 20 διαρρήξεις σπιτιών, 29 διαρρήξεις οχημάτων, επτά κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, μία κλοπή χρημάτων από όχημα, μία κλοπή οχήματος, τρεις κλοπές κρατικών πινακίδων, δύο πλαστογραφίες πινακίδων και τρεις περιπτώσεις απείθειας.

«Χτύπησαν» 8 δήμους της Θεσσαλονίκης και άλλους 9 νομούς

Οι περιοχές που «χτυπούσαν» ήταν του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα σε Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Εύοσμο, Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο, Δέλτα και Χαλάστρα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως στους νομούς Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Λάρισας, Βοιωτίας, Τρικάλων, Γρεβενών, Αττικής και Πειραιά.

Από την εγκληματική τους δράση αποκόμισαν τουλάχιστον 167.935 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 244.160 ευρώ, με τη συνολική λεία να ανέρχεται στις 412.095 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν διαρθρώσει τη δράση τους σε τρεις ομάδες με διακριτούς ρόλους. Η πρώτη ομάδα προχωρούσε σε διαρρήξεις κατοικιών και σε κλοπές χρημάτων από οχήματα όπου οι ιδιοκτήτες τους είχαν κάνει αναλήψεις από τραπεζικά καταστήματα και ήταν υπό παρακολούθηση. Η δεύτερη ομάδα έκανε διαρρήξεις οχημάτων σε χώρους στάθμευσης, ενώ τα μέλη της φαίνεται πως διέπρατταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Η τρίτη ομάδα είχε αναλάβει τη μίσθωση «επιχειρησιακών» οχημάτων που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, συνήθως με την τοποθέτηση πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας.

Ανάμεσα στα πιο θεαματικά «χτυπήματα» που εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ. είναι και μία περίπτωση στην Πέλλα, τον περασμένο Δεκέμβριο, με λεία 80.000 ευρώ σε μετρητά, 20 χρυσές λίρες Αγγλίας και πλήθος κοσμημάτων. Σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, η ίδια εγκληματική ομάδα «ξάφρισε» σπίτι στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, απ' όπου απέσπασε 100 χρυσές λίρες Αγγλίας, 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

