Πρωτοδικείο Αθηνών: Αυτά είναι τα μηχανήματα ασφαλείας που παραμένουν ανενεργά

Snapshot Στα δικαστήρια της Αθήνας παραμένουν ανενεργά βασικά μηχανήματα ασφαλείας, όπως ακτίνες Χ και πύλες ανίχνευσης μετάλλων.

Ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας έχει παραμείνει παροπλισμένος και αποθηκευμένος σε αποκλεισμένο χώρο για τουλάχιστον έξι χρόνια.

Λείπει το προσωπικό που θα μπορούσε να διασφαλίσει την επιτήρηση των εισερχομένων και εξερχομένων στους χώρους των δικαστηρίων.

Δικαστικοί υπάλληλοι πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις και συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Αλεξάνδρας, απαιτώντας άμεσα μέτρα για την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι προγραμματίζουν νέες απεργιακές κινητοποιήσεις σήμερα. Snapshot powered by AI

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις εργαζομένων και αρμόδιων φορέων, η κατάσταση παραμένει, όπως καταγγέλλεται από τους δικαστικούς υπαλλήλους επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες δικαστικών υπαλλήλων, δεν υπάρχουν σε λειτουργία βασικά μέσα ελέγχου εισόδου, όπως μηχανήματα ακτίνων Χ (X-ray) και πύλες ανίχνευσης μετάλλων, ενώ απουσιάζει και το απαραίτητο προσωπικό που θα μπορούσε να διασφαλίσει την επιτήρηση των εισερχομένων και εξερχομένων.

Την ίδια στιγμή, εξοπλισμός που θα μπορούσε να ενισχύσει την ασφάλεια φαίνεται να παραμένει ανενεργός για τουλάχιστον έξι χρόνια.

Μηχανήματα X-ray και τουρνικέ, τα οποία, σύμφωνα με καταγγελίες τόσο δικαστικών υπαλλήλων όσο και μελών της Δικαστικής Αστυνομίας, προορίζονταν για τον έλεγχο πρόσβασης στο κτίριο, βρίσκονται εδώ και καιρό εκτός χρήσης, αποθηκευμένα σε ειδικά διαμορφωμένο αλλά αποκλεισμένο χώρο. Ο χώρος αυτός είναι περιφραγμένος με λαμαρίνες εδώ και περίπου πέντε χρόνια, φιλοξενεί εξοπλισμό που χαρακτηρίζεται απαραίτητος για την ασφάλεια, αλλά παραμένει παροπλισμένος.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δικαστικοί υπάλληλοι προχώρησαν χθες σε κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια.

Συγκεντρώθηκαν στον υπαίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου και πραγματοποίησαν πορεία προς το Εφετείο, ενώ προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με πανό και συνθήματα, ζήτησαν άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας και τη διασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι θα προχωρήσουν σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις σήμερα.