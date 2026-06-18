Βόλος: Στο σπίτι του με βραχιολάκι 22χρονος που ήταν στη φυλακή για ενδοοικογενειακή απειλή

Snapshot Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ενέκρινε την υπαγωγή 22χρονου στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι.

Ο 22χρονος, καταδικασμένος σε φυλάκιση 12 μηνών για ενδοοικογενειακή απειλή, θα βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό στο σπίτι των γονιών του στον Βόλο.

Η μετακίνηση του περιορίζεται μόνο μέχρι το μπαλκόνι του σπιτιού, μέχρι την 1η Αυγούστου 2026, οπότε λήγει η ηλεκτρονική επιτήρηση.

Πρόκειται για τη δεύτερη περίπτωση στο Πρωτοδικείο Βόλου που εγκρίνεται αίτηση για ηλεκτρονική επιτήρηση σε κρατούμενο με καταδίκη για ενδοοικογενειακή απειλή. Snapshot powered by AI

Δεκτή έκανε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου την αίτηση για υπαγωγή στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, γνωστό και ως «βραχιολάκι», ενός 22χρονου που βρισκόταν στη φυλακή έχοντας καταδικαστεί στις 9 Ιουνίου 2026 σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με άμεσα εκτιταίους τους τρεις, για ενδοοικογενειακή απειλή.

Όπως έγινε γνωστό κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 22χρονος θα βρίσκεται πλέον υπό κατ’ οίκον περιορισμό στο σπίτι των γονιών του στον Βόλο, ενώ θα μπορεί να μεταφέρεται μόνο μέχρι το μπαλκόνι του σπιτιού, έως την λήξη της ηλεκτρονικής επιτήρησης την 1η Αυγούστου 2026.

Σημειώνεται πως, πρόκειται για την δεύτερη περίπτωση αποδοχής αίτησης για υπαγωγή στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης στο Πρωτοδικείο Βόλου, με την πρώτη να αφορά σε κρατούμενο που είχε επίσης καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή απειλή.

Με πληροφορίες από gegonota.news.gr

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