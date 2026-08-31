Άρης Μουγκοπέτρος: Στις 3 Σεπτεμβρίου το δικαστήριο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο μουσικός δεν παρέστη στο δικαστήριο με την πλευρά της υπεράσπισης του να υποβάλλει αίτημα αναβολής

Άγγελος Βουράκης

Άρης Μουγκοπέτρος: Στις 3 Σεπτεμβρίου το δικαστήριο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αναβλήθηκε για τις 3 Σεπτεμβρίου.
  • Ο μουσικός δεν παρέστη στο δικαστήριο και η υπεράσπισή του ζήτησε αναβολή λόγω αιματολογικής εξέτασης για το ποσοστό αλκοόλ.
  • Το αρχικό αίτημα αναβολής απορρίφθηκε επειδή δεν υπήρχε αποδεικτικό της εξέτασης και με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση.
  • Η υπεράσπιση ζήτησε νέα αναβολή επειδή ο δικηγόρος ήταν σε άδεια και δεν είχε προετοιμαστεί, αίτημα που έγινε δεκτό.
  • Η δίκη αναβλήθηκε για Πέμπτη χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία.
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Σε αναβολή για τις 3 Σεπτεμβρίου οδηγήθηκε η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο μουσικός δεν παρέστη στο δικαστήριο με την πλευρά της υπεράσπισης του να υποβάλλει αίτημα αναβολής με την αιτιολογία ότι ο κατηγορούμενος υποβλήθηκε σε αιματολογική εξέταση για να διαπιστωθεί το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του. «Υπήρχε μία αμφισβήτηση εκ μέρους του δεδομένου ότι η κατανάλωση αλκοόλ ήταν τρεις ώρες πριν την μέτρηση. Του πρότεινα χθες να πάει σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο και να κάνει την εξέταση. Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν σε δέκα ημέρες» είπε ο δικηγόρος του, Λ. Αθανασόπουλος.

Το αίτημα απορρίφθηκε από το δικαστήριο με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση καθώς δεν προσκομίστηκε κάποιο αποδεικτικό της εξέτασης, ενώ η υπεράσπιση του μουσικού ζήτησε νέα αναβολή επειδή ο δικηγόρος του βρισκόταν σε άδεια και δεν έχει προλάβει να προετοιμαστεί και να μελετήσει τη δικογραφία.

Το αίτημα έγινε δεκτό και η δίκη αναβλήθηκε για την Πέμπτη.

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