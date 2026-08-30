Άρης Μουγκοπέτρος: «Έκανα λάθος, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω» - Αύριο η δίκη

Snapshot Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης μετά από υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Εντοπίστηκε θετικός σε αλκοτέστ με υπέρβαση του ορίου 0,25 mg/l, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και την αυτόφωρη διαδικασία.

Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 250 ημέρες.

Ο μουσικός παραδέχτηκε το λάθος του, δηλώνοντας ότι είχε πιει δύο ποτάκια παραπάνω.

Η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα μετά τη σύλληψή του. Snapshot powered by AI

Ενώπιον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, το μεσημέρι της Κυριακής, μετά τη σύλληψή του στο κέντρο της Αθήνας, επειδή εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκε ελεύθερος. Η δίκη του αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο.

Ο ίδιος, σε δήλωσή του έξω από τα Δικαστήρια, ισχυρίστηκε: «Έκανα ένα λάθος, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω, αλλά καλό θα είναι στον Τύπο όπως βγάζουν το όνομα το δικό μου να βγάζουν και το όνομα του μοντέλου με τα ναρκωτικά».

Πώς έγινε η σύλληψη στο κέντρο της Αθήνας

Σε πανηγύρι στη Λαμία βρισκόταν το Σάββατο το βράδυ, στο οποίο και εμφανιζόταν, ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος μετά το τέλος του γλεντιού, πήρε το αυτοκίνητό του και «κατηφόρισε» προς την Αθήνα.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, και συγκεκριμένα στην οδό Μακρυγιάννη, ο μουσικός φαίνεται πως είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, και για τον λόγο αυτό δέχτηκε σήμα από αστυνομικούς να σταματήσει.

Ο ίδιος συμμορφώθηκε με το σήμα που του έγινε και σταμάτησε στην άκρη, ωστόσο οι αστυνομικοί αντικρίζοντάς τον υποψιάστηκαν πως ο μουσικός είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισαν και τη διενέργεια αλκοτέστ, στο οποίο ο Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε θετικός.

Αρχικά του επιβλήθκε πρόστιμο 1.375 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για 250 ημέρες, ωστόσο επειδή η ένδειξη ξεπέρασε κατά πολύ το 0,25 mg/l, ο μουσικός συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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