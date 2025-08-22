Κωνσταντινούπολη: Έθαψαν Ορθόδοξη ομογενή σε μουσουλμανικό νεκροταφείο!

Πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό ένα γεγονός που προκάλεσε θλίψη και οργή σε κύκλους της Πολίτικης ομογένειας, όπως αναφέρει η ομογενειακή εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης «Ανατολή».

Αποκαλύφθηκε ότι Ορθόδοξη ομογενής, κάτοικος της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου, ενταφιάστηκε στο μουσουλμανικό νεκροταφείο απόρων και αζήτητων νεκρών, στην περιοχή Kilyos της Κωνσταντινούπολης.

Η ομογενής, παλαιά εργαζόμενη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διέμενε σε κατοικία της Κοινότητας, ενώ η αδελφή της που απεβίωσε πριν μερικά χρόνια είναι ενταφιασμένη στο Κοιμητήριο Μακροχωρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, η ομογενής μεταφέρθηκε από Ρωμηό γείτονα της, σε νοσοκομείο της περιοχής (Yedikule Göğüs Hastanesi) για νοσηλεία κι εκεί απεβίωσε στις 24 Ιουλίου 2025.

Το νοσοκομείο, αφού περίμενε ένα διάστημα περίπου δύο εβδομάδων, για το ενδεχόμενο να αναζητηθεί από συγγενικό ή άλλο οικείο πρόσωπο, στις 8 Αυγούστου προχώρησε στον ενταφιασμό της, χωρίς νεκρόσιμο ακολουθία, στο μουσουλμανικό νεκροταφείο.

Μετά την γνωστοποίηση του ενταφιασμού της ομογενούς στο μουσουλμανικό νεκροταφείο, αντέδρασε η Μητρόπολη Δέρκων και μέσω του Οικουμενικού Πατριαρχείου έγινε προσφυγή στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να γίνει εκταφή και εκ νέου ενταφιασμός με το Ορθόδοξο τυπικό, της θανούσας ομογενούς.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Μητρόπολη Δέρκων (19/8/2025) αναφέρονται τα εξής:

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΑΝΝΗΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ

Την Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025, τελέστηκε με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη η Εξόδιος Ακολουθία της αείμνηστης αδελφής μας Ελπίδος Άννης Λειψάνου, στο Κοιμητήριο της Θείας Αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού στο Μακροχώρι.

Με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, η σορός της εκλιπούσης μεταφέρθηκε από το Μουσουλμανικό Κοιμητήριο των αζήτητων της Κίλας (Kilyos) στο ως ανω Κοιμητήριο, ώστε να αναπαυθεί στον τόπο όπου έζησε και αγάπησε.

Στην Εξόδιο Ακολουθία παρευρέθησαν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Φώτιος Πουλόπουλος εκ μέρους της Πατριαρχικής Αυλής, συνάδελφοί της, υπάλληλοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι προσήλθαν με σεβασμό για να της αποδώσουν το ύστατο χαίρε, καθώς και φίλοι και γνωστοί.

Αιωνία η μνήμη της και ο Θεός να την αναπαύει εν Χώρα Ζώντων και εν σκηναίς δικαίων.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως