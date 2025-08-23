Οικουμενικό Πατριαρχείο: Στη Σουηδία ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέπεται για τρίτη φορά τη Μητρόπολη Σουηδίας

Φωτ. Αρχείου - Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Associated Press σε εκδήλωση στην Αθήνα, Ελλάδα, την Πέμπτη 8 Μαΐου 2025. (AP Photo/Petros Giannakouris)

AP
Την Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του αρχιεπισκόπου Ουψάλης και πριμάτου Σουηδίας της Λουθηρανικής Εκκλησίας κ. Martin Modéus και του ποιμενάρχου των Σκανδιναβικών Χωρών κ. Κλεόπα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα τιμήσει με την παρουσία του τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Χριστιανικό Συμβούλιο Σουηδίας και τη Λουθηρανική Εκκλησία για την «Οικουμενική Εβδομάδα» και θα είναι ομιλητής σε τρεις κεντρικές εκδηλώσεις. Θα συναντηθεί επίσης με εκπροσώπους της σουηδικής πολιτειακής ηγεσίας, εκπροσώπους ετέρων χριστιανικών δογμάτων και ομολογιών και να συναναστραφεί και θα ευλογήσει πατρικώς τον ιερό κλήρο και το λαό του ποιμνίου της Μητρός Εκκλησίας στην Σκανδιναβία.

Την Κυριακή, 24 Αυγούστου, θα τελέσει την ακολουθία των θυρανοιξίων του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, μετά την αποπεράτωση των εργασιών εσωτερικής αποκαταστάσεως αυτού, και θα χοροστατήσει στην θεία λειτουργία.

Είναι η τρίτη κατά σειρά φορά που ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέπτεται τη Μητρόπολη Σουηδίας, επί των ημερών της αρχιερατείας του μητροπολίτη κ. Κλεόπα. Η πρώτη φορά ήταν το 2017 και ακολούθησε η δεύτερη επίσκεψη το 2019.

Τον Πατριάρχη υποδέχθηκαν χθες το απόγευμα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, στο αεροδρόμιο «Αρλάντα» της Στοκχόλμης ο μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας κ. Κλεόπας, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας Σουηδίας κ. Martin Modéus, η πρέσβειρα της Ελλάδας κυρία Αικατερίνη Φουντουλάκη, εκπρόσωπος της πρεσβείας της Τουρκίας και εκπρόσωπος της σουηδικής κυβέρνησης. Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρακάθισε σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του η πρέσβειρα της Ελλάδας.

