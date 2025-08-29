Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

Σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025, δεν έχει γιορτή κάποιο γνωστό όνομα:

Η αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου

Η Αποτομή της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου είναι το γεγονός που τιμάται σήμερα, 29 Αυγούστου, από την αγία μας Εκκλησία, η οποία μας προτρέπει σε αυστηρή νηστεία.

Ο μέγιστος και έσχατος των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και ο Πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Ζούσε στην έρημο της Ιουδαίας, διακηρύσσοντας τον ερχομό του Μεσσία και καλώντας το λαό σε μετάνοια.

Ο λόγος του παρηγορητικός και ελεγκτικός. Καυτηρίαζε την αμαρτία και κάθε είδους αδικία. Δε δίστασε να ελέγξει τους Φαρισαίους και το βασιλιά Ηρώδη Αντίπα, τόσο για την υποκρισία τους όσο και για ηθικές ατασθαλίες.

Η συγκεκριμένη στάση του Βαπτιστή οδήγησε στη φυλάκιση και τελικά στον αποκεφαλισμό του, όπως είχε ζητήσει η Σαλώμη, θυγατέρα της Ηρωδιάδας, η οποία γοήτευσε το βασιλιά με το ρυθμικό χορό της στο συμπόσιο της επετείου των γενεθλίων του κι έτσι εξασφάλισε δημόσια ένορκη υπόσχεση από το Ηρώδη ότι θα λάβει οτιδήποτε επιθυμεί ως δώρο έως και το μισό βασίλειό του.

Όμως, η εμπάθεια της μητέρας της την παρακίνησε, αντί άλλου πολύτιμου δώρου, να ζητήσει την κεφαλή του Ιωάννου. Περίλυπος ο Ηρώδης για την πράξη αυτή, αλλά δειλός για το τι θα πουν οι συνδαιτυμόνες, εκτελεί την απόφαση.

Η Τιμία Κεφαλή του Ιωάννου, που προσφέρθηκε στη Σαλώμη σε πιάτο, ετάφη στο χώρο της φυλακής από τους στρατιώτες.

Οι Χριστιανοί, τιμώντας τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, έχουν την ευκαιρία να μιμηθούν το ήθος και την παρρησία του και, μέσα από τη συμπεριφορά του Ηρώδη, ας διδαχθούν τις συνέπειες της υπερφίαλης τρυφηλής ζωής και των επιπόλαιων υποσχέσεων.

