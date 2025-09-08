Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος προς μαθητές: «Κατακτήστε την γνώση, βάλτε γερά θεμέλια στην ζωή σας»

Μηνύματα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας, έστειλε, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Iερώνυμος.

«Το Σχολείο σας, αυτή η μεγάλη οικογένεια, είμαι σίγουρος ότι έχει όλη την καλή θέληση και τις απαραίτητες προϋποθέσεις να σας προσφέρει καλλιέργεια πνευματική. Αλλά κι εσείς είστε πάντα έτοιμοι, με χαμόγελο και ενθουσιασμό, να κρατήσετε όλα αυτά τα χρήσιμα εφόδια που θα σας δώσει το Σχολείο και να τα πολλαπλασιάσετε! Ελάτε, λοιπόν, να βάλετε τα δυνατά σας, για να κατακτήσετε την γνώση, να ανοίξετε τους ορίζοντές σας, να βάλετε γερά θεμέλια στην ζωή σας», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων.

Αναλυτικά το μήνυμα:

«Αγαπητά μου παιδιά,

Καλωσορίσατε και φέτος στην αυλή του Σχολείου. Με συγκίνηση και ενθουσιασμό σας βλέπω όλους ως Πνευματικός Πατέρας σας, ιδιαίτερα μάλιστα τα χαρούμενα πρωτάκια μας, που άκουσαν σήμερα για πρώτη φορά το κουδούνι του σχολείου να χτυπά και να τους καλεί στην μάθηση.

Το Σχολείο σας, αυτή η μεγάλη οικογένεια, είμαι σίγουρος ότι έχει όλη την καλή θέληση και τις απαραίτητες προϋποθέσεις να σας προσφέρει καλλιέργεια πνευματική. Αλλά κι εσείς είστε πάντα έτοιμοι, με χαμόγελο και ενθουσιασμό, να κρατήσετε όλα αυτά τα χρήσιμα εφόδια που θα σας δώσει το Σχολείο και να τα πολλαπλασιάσετε! Ελάτε, λοιπόν, να βάλετε τα δυνατά σας, για να κατακτήσετε την γνώση, να ανοίξετε τους ορίζοντές σας, να βάλετε γερά θεμέλια στην ζωή σας.

Στην προσπάθειά σας αυτή, αλλά και σε κάθε άλλη στιγμή, να γνωρίζετε ότι ο Χριστός και η Εκκλησία Του θα είναι μαζί σας, σύμμαχος σε όλη την ζωή σας. Αρκεί να ζητήσετε με πίστη την βοήθειά τους! Τότε, ο Χριστός θα σας δείξει τον δρόμο που αξίζει να ακολουθήσετε.

Στους φιλότιμους εκπαιδευτικούς μας, στους καλούς γονείς σας αλλά και σε όλους εσάς, τους μαθητές και τις μαθήτριες, εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου καλή και ευλογημένη την νέα σχολική χρονιά. Να κοπιάσουμε όλοι μαζί για το αγαθό της παιδείας, για ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, εσάς, τα παιδιά μας, που είστε η ελπίδα μας ότι εσείς θα τα καταφέρετε πολύ καλύτερα από εμάς.

Ο Θεός να ευλογήσει το ξεκίνημά σας και να σας φωτίζει πάντοτε.

Μετά πατρικών ευχών και αγάπης

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος»

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και των Λυκείων

«Το σχολείο είναι ορόσημο στη ζωή των ανθρώπων. Η σχολική τάξη είναι εικόνα-σύμβολο του πολιτισμού μας: παιδικά βλέμματα στέκουν προσηλωμένα σε έναν δάσκαλο, ο οποίος “κάνει παράδοση” (έτσι λέμε τη διδασκαλία στον τόπο μας). Κι αυτό σημαίνει πως μέσα στη σχολική αίθουσα κάτι “παραδίδεται”. Αυτό το κάτι είναι η ψυχή του πολιτισμού μας, ο πυρήνας της ανθρωπιάς μας. Είναι αυτό που αξίζει, που κερδήθηκε και δεν πρέπει να χαθεί. Γίνεται σκυτάλη και αλλάζει χέρια, γίνεται φλόγα και ζωή. Έτσι χτίζονται οι πολιτείες των ανθρώπων. Έτσι αποκτά φωνή το παρελθόν, διαμορφώνεται το παρόν, γίνεται όραμα το μέλλον», σημείωσε, μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος στο μήνυμα που απηύθυνε στους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων.

Ειδικότερα, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε:

«Αγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα και πάλι, εκπαιδευτικοί, μαθητές, και γονείς, θα συναντηθείτε σε μια σχολική αυλή. Για μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Κι όλο αυτό έχει κάτι από γιορτή. Αξίζει όμως να κάνουμε όλοι -κι εγώ μαζί σας- ένα βήμα πίσω και να αφιερώσουμε σε τούτη τη στιγμή δύο σκέψεις.

Το σχολείο είναι ορόσημο στη ζωή των ανθρώπων. Η σχολική τάξη είναι εικόνα-σύμβολο του πολιτισμού μας: παιδικά βλέμματα στέκουν προσηλωμένα σε έναν δάσκαλο, ο οποίος “κάνει παράδοση” (έτσι λέμε τη διδασκαλία στον τόπο μας). Κι αυτό σημαίνει πως μέσα στη σχολική αίθουσα κάτι “παραδίδεται”. Αυτό το κάτι είναι η ψυχή του πολιτισμού μας, ο πυρήνας της ανθρωπιάς μας. Είναι αυτό που αξίζει, που κερδήθηκε και δεν πρέπει να χαθεί. Γίνεται σκυτάλη και αλλάζει χέρια, γίνεται φλόγα και ζωή. Έτσι χτίζονται οι πολιτείες των ανθρώπων. Έτσι αποκτά φωνή το παρελθόν, διαμορφώνεται το παρόν, γίνεται όραμα το μέλλον.

Όπως έχει πει ένας σύγχρονος στοχαστής, η σχέση δασκάλου-μαθητή είναι σχέση ασύμμετρη – ο ένας γνωρίζει και παραδίδει, ενώ ο άλλος αγνοεί και προσέρχεται για να μάθει. Και είναι μεγάλη ευλογία να έχει κανείς συναίσθηση του ρόλου και της ταυτότητάς του μέσα στο σχολικό περιβάλλον: οι μεν δάσκαλοι, προκειμένου να διακονούν το ιερό έργο της παράδοσης με επίγνωση και προσοχή – οι δε μαθητές, προκειμένου να παραλαμβάνουν με σύνεση αυτό που σιγά-σιγά θα το δουν να τους μεταμορφώνει και να σμιλεύει μέσα τους το σχήμα της προκοπής και της ενηλικίωσης.

Αλλά και οι γονείς, έχετε κι εσείς ένα μοναδικό ρόλο σε όλο αυτό. Καλείστε να πλαισιώσετε την ιερή αυτή μετάγγιση ευλαβικά. Να τη διευκολύνετε με τον σεβασμό και τη φροντίδα σας. Σεβασμό απέναντι στους εκπαιδευτικούς και το δύσκολο έργο τους, και φροντίδα για τα παιδιά που μυούνται με κόπο στον τρόπο της αγωγής και της γνώσης. Είναι αφανής ο ρόλος σας. Αλλά καμία οικοδομή δεν μπορεί να υψωθεί στον ουρανό, αν δεν στηριχθεί σε αφανή θεμέλια.

Αγαπητοί μου, ζείτε τούτη την ώρα ένα ξεκίνημα. Επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Κάποιες φορές μάλιστα, το προσπερνάμε σαν κομμάτι μιας ρουτίνας. Αν όμως σταθείτε λίγο και αναλογιστείτε τούτη τη στιγμή, θα νιώσετε το δέος μιας παράδοσης που διατρέχει τον χρόνο, συναρμόζει τις γενιές και συγκροτεί τον πολιτισμό μας. Αφεθείτε σ’ αυτό το δέος. Αφιερώστε του χώρο στην καρδιά σας. Θα διαπιστώσετε πως είναι κάτι που μας πλουτίζει και μας κάνει περισσότερο ανθρώπους.

Ο Θεός να σας σκεπάζει και να ευλογεί τη νέα σχολική μας χρονιά!

Με πατρική αγάπη,

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος»

Διαβάστε επίσης