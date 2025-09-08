Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος προς μαθητές: «Κατακτήστε την γνώση, βάλτε γερά θεμέλια στην ζωή σας»

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος για τη νέα σχολική χρονιά

Newsbomb

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος προς μαθητές: «Κατακτήστε την γνώση, βάλτε γερά θεμέλια στην ζωή σας»
Eurokinissi
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μηνύματα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας, έστειλε, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Iερώνυμος.

«Το Σχολείο σας, αυτή η μεγάλη οικογένεια, είμαι σίγουρος ότι έχει όλη την καλή θέληση και τις απαραίτητες προϋποθέσεις να σας προσφέρει καλλιέργεια πνευματική. Αλλά κι εσείς είστε πάντα έτοιμοι, με χαμόγελο και ενθουσιασμό, να κρατήσετε όλα αυτά τα χρήσιμα εφόδια που θα σας δώσει το Σχολείο και να τα πολλαπλασιάσετε! Ελάτε, λοιπόν, να βάλετε τα δυνατά σας, για να κατακτήσετε την γνώση, να ανοίξετε τους ορίζοντές σας, να βάλετε γερά θεμέλια στην ζωή σας», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων.

Αναλυτικά το μήνυμα:

«Αγαπητά μου παιδιά,

Καλωσορίσατε και φέτος στην αυλή του Σχολείου. Με συγκίνηση και ενθουσιασμό σας βλέπω όλους ως Πνευματικός Πατέρας σας, ιδιαίτερα μάλιστα τα χαρούμενα πρωτάκια μας, που άκουσαν σήμερα για πρώτη φορά το κουδούνι του σχολείου να χτυπά και να τους καλεί στην μάθηση.

Το Σχολείο σας, αυτή η μεγάλη οικογένεια, είμαι σίγουρος ότι έχει όλη την καλή θέληση και τις απαραίτητες προϋποθέσεις να σας προσφέρει καλλιέργεια πνευματική. Αλλά κι εσείς είστε πάντα έτοιμοι, με χαμόγελο και ενθουσιασμό, να κρατήσετε όλα αυτά τα χρήσιμα εφόδια που θα σας δώσει το Σχολείο και να τα πολλαπλασιάσετε! Ελάτε, λοιπόν, να βάλετε τα δυνατά σας, για να κατακτήσετε την γνώση, να ανοίξετε τους ορίζοντές σας, να βάλετε γερά θεμέλια στην ζωή σας.

Στην προσπάθειά σας αυτή, αλλά και σε κάθε άλλη στιγμή, να γνωρίζετε ότι ο Χριστός και η Εκκλησία Του θα είναι μαζί σας, σύμμαχος σε όλη την ζωή σας. Αρκεί να ζητήσετε με πίστη την βοήθειά τους! Τότε, ο Χριστός θα σας δείξει τον δρόμο που αξίζει να ακολουθήσετε.

Στους φιλότιμους εκπαιδευτικούς μας, στους καλούς γονείς σας αλλά και σε όλους εσάς, τους μαθητές και τις μαθήτριες, εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου καλή και ευλογημένη την νέα σχολική χρονιά. Να κοπιάσουμε όλοι μαζί για το αγαθό της παιδείας, για ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, εσάς, τα παιδιά μας, που είστε η ελπίδα μας ότι εσείς θα τα καταφέρετε πολύ καλύτερα από εμάς.

Ο Θεός να ευλογήσει το ξεκίνημά σας και να σας φωτίζει πάντοτε.

Μετά πατρικών ευχών και αγάπης

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος»

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και των Λυκείων

«Το σχολείο είναι ορόσημο στη ζωή των ανθρώπων. Η σχολική τάξη είναι εικόνα-σύμβολο του πολιτισμού μας: παιδικά βλέμματα στέκουν προσηλωμένα σε έναν δάσκαλο, ο οποίος “κάνει παράδοση” (έτσι λέμε τη διδασκαλία στον τόπο μας). Κι αυτό σημαίνει πως μέσα στη σχολική αίθουσα κάτι “παραδίδεται”. Αυτό το κάτι είναι η ψυχή του πολιτισμού μας, ο πυρήνας της ανθρωπιάς μας. Είναι αυτό που αξίζει, που κερδήθηκε και δεν πρέπει να χαθεί. Γίνεται σκυτάλη και αλλάζει χέρια, γίνεται φλόγα και ζωή. Έτσι χτίζονται οι πολιτείες των ανθρώπων. Έτσι αποκτά φωνή το παρελθόν, διαμορφώνεται το παρόν, γίνεται όραμα το μέλλον», σημείωσε, μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος στο μήνυμα που απηύθυνε στους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων.

Ειδικότερα, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε:

«Αγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα και πάλι, εκπαιδευτικοί, μαθητές, και γονείς, θα συναντηθείτε σε μια σχολική αυλή. Για μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Κι όλο αυτό έχει κάτι από γιορτή. Αξίζει όμως να κάνουμε όλοι -κι εγώ μαζί σας- ένα βήμα πίσω και να αφιερώσουμε σε τούτη τη στιγμή δύο σκέψεις.

Το σχολείο είναι ορόσημο στη ζωή των ανθρώπων. Η σχολική τάξη είναι εικόνα-σύμβολο του πολιτισμού μας: παιδικά βλέμματα στέκουν προσηλωμένα σε έναν δάσκαλο, ο οποίος “κάνει παράδοση” (έτσι λέμε τη διδασκαλία στον τόπο μας). Κι αυτό σημαίνει πως μέσα στη σχολική αίθουσα κάτι “παραδίδεται”. Αυτό το κάτι είναι η ψυχή του πολιτισμού μας, ο πυρήνας της ανθρωπιάς μας. Είναι αυτό που αξίζει, που κερδήθηκε και δεν πρέπει να χαθεί. Γίνεται σκυτάλη και αλλάζει χέρια, γίνεται φλόγα και ζωή. Έτσι χτίζονται οι πολιτείες των ανθρώπων. Έτσι αποκτά φωνή το παρελθόν, διαμορφώνεται το παρόν, γίνεται όραμα το μέλλον.

Όπως έχει πει ένας σύγχρονος στοχαστής, η σχέση δασκάλου-μαθητή είναι σχέση ασύμμετρη – ο ένας γνωρίζει και παραδίδει, ενώ ο άλλος αγνοεί και προσέρχεται για να μάθει. Και είναι μεγάλη ευλογία να έχει κανείς συναίσθηση του ρόλου και της ταυτότητάς του μέσα στο σχολικό περιβάλλον: οι μεν δάσκαλοι, προκειμένου να διακονούν το ιερό έργο της παράδοσης με επίγνωση και προσοχή – οι δε μαθητές, προκειμένου να παραλαμβάνουν με σύνεση αυτό που σιγά-σιγά θα το δουν να τους μεταμορφώνει και να σμιλεύει μέσα τους το σχήμα της προκοπής και της ενηλικίωσης.

Αλλά και οι γονείς, έχετε κι εσείς ένα μοναδικό ρόλο σε όλο αυτό. Καλείστε να πλαισιώσετε την ιερή αυτή μετάγγιση ευλαβικά. Να τη διευκολύνετε με τον σεβασμό και τη φροντίδα σας. Σεβασμό απέναντι στους εκπαιδευτικούς και το δύσκολο έργο τους, και φροντίδα για τα παιδιά που μυούνται με κόπο στον τρόπο της αγωγής και της γνώσης. Είναι αφανής ο ρόλος σας. Αλλά καμία οικοδομή δεν μπορεί να υψωθεί στον ουρανό, αν δεν στηριχθεί σε αφανή θεμέλια.

Αγαπητοί μου, ζείτε τούτη την ώρα ένα ξεκίνημα. Επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Κάποιες φορές μάλιστα, το προσπερνάμε σαν κομμάτι μιας ρουτίνας. Αν όμως σταθείτε λίγο και αναλογιστείτε τούτη τη στιγμή, θα νιώσετε το δέος μιας παράδοσης που διατρέχει τον χρόνο, συναρμόζει τις γενιές και συγκροτεί τον πολιτισμό μας. Αφεθείτε σ’ αυτό το δέος. Αφιερώστε του χώρο στην καρδιά σας. Θα διαπιστώσετε πως είναι κάτι που μας πλουτίζει και μας κάνει περισσότερο ανθρώπους.

Ο Θεός να σας σκεπάζει και να ευλογεί τη νέα σχολική μας χρονιά!

Με πατρική αγάπη,

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Λεπέν: Η διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης δεν είναι «επιλογή, αλλά υποχρέωση»

19:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διευκρινίσεις από το ΑΠΘ για το κρανίο του «Ανθρώπου των Πετραλώνων» - Η προέλευση και η ηλικία του

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέο γκράφιτι του Banksy: Δικαστής ξυλοκοπεί διαδηλωτή - Το κάλυψαν άρον άρον

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Και επίσημα καστανή στην επέτειο τριών ετών από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ

19:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολμς: «Γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, θέλω να είμαι από τους κορυφαίους» - Βίντεο

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Δανία: «Στηρίζουμε με πάθος την Εθνική χωρίς λέιζερ και πυρσούς» - Το μήνυμα της ΕΠΟ

18:55ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Live streaming το φιλικό με την Κλουζ στη Ρουμανία (βίντεο)

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Εσθονία: Ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

18:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, βιολόγος βραβευμένος με το Νόμπελ Ιατρικής

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Έγραψαν ιστορία: Συναντήθηκαν οι απόγονοι ενός ηρωικού πληρώματος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

18:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δίκη του άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ - Απέλυσε τους δικηγόρους του

18:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού με τραγούδι, συναίσθημα και διάθεση

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Η φωτιά έφτασε στους θάμνους - Εικόνες

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Συνελήφθη υπεύθυνος έργων ασφαλτόστρωσης - Θρήνος στην Κρήτη για τον 17χρονο οδηγό φορτηγού

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: 175 νέοι Ίκαροι κατατάχθηκαν στη Σχολή Ικάρων

18:23WHAT THE FACT

Τι ακριβώς θα συμβεί αν η Γη συνεχίσει να περιστρέφεται πιο γρήγορα - Ένα καταστροφικό σενάριο

18:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ουρές για το showcar της McLaren F1 Team που έφερε ο ΟΠΑΠ στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Μόλις 17 ετών ήταν ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Συνελήφθη υπεύθυνος έργων ασφαλτόστρωσης - Θρήνος στην Κρήτη για τον 17χρονο οδηγό φορτηγού

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Μέγα Σπήλαιο: «Σκότωνε άνθρωπο, μην πειράξει κάποιος κάτι από εκεί», λέει ο αδελφός του ηγούμενου

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροελαφρύνσεις για μεσαία τάξη: Όλα τα νέα μέτρα - Πίνακες, παραδείγματα - Πόσο κερδίζει κάθε δικαιούχος - Ποιοι ωφελούνται - Πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα και υπότροπος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Madeleine McCann: Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας για τροχαίο με εγκατάλειψη της 3χρονης λύνει τη σιωπή της για πρώτη φορά

17:19LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις της αδελφής του, Μαρίας, μετά το εξιτήριο του τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Τι λέει ο άνδρας που ήταν στο σπίτι του Παναγιωτάκη λίγο πριν δολοφονηθεί

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Η φωτιά έφτασε στους θάμνους - Εικόνες

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Και επίσημα καστανή στην επέτειο τριών ετών από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ