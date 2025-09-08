Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Συνέρχεται αύριο (9/9) για πρώτη φορά με τη νέα της σύνθεση

Η ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος θα συγκληθεί το διήμερο 9 και 10 Σεπτεμβρίου

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Συνέρχεται αύριο (9/9) για πρώτη φορά με τη νέα της σύνθεση
Συνέρχεται για πρώτη φορά η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 169ης Συνοδικής Περιόδου, αύριο Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Μέλη: οι μητροπολίτες Χαλκίδος Χρυσόστομος, Νέας Σμύρνης Συμεών, Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριος, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, Πατρών Χρυσόστομος, Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Πλάτων, Καστορίας Καλλίνικος, Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος, Δράμας Δωρόθεος, Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου Σεραπίων, Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Ειρηναίος, ενώ αρχιγραμματεύς ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης.

