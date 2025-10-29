Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο ΟΧΙ των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο ΝΑΙ σε ελευθερία και αλήθεια

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940

Γιάννης Φιλιππάκος

Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο ΟΧΙ των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο ΝΑΙ σε ελευθερία και αλήθεια

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

AP
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο αληθινό, βαθύτερο και διαχρονικό μήνυμα του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου του 1940, αναφέρεται ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στην εγκύκλιό του με αφορμή τη συμπλήρωση 85 ετών από την ιστορική επέτειο.

Ο Αρχιεπίσκοπος τονίζει ότι «Οι γενναίοι Έλληνες ύψωσαν ένα κατηγορηματικό και ιερό ΟΧΙ μπροστά στην απειλή της φασιστικής επέμβασης και ενώπιον των δεινών που έμελλε να επακολουθήσουν μετά την αντίσταση που προέβαλαν στις δυνάμεις του Άξονα με κατάληξη την απάνθρωπη ναζιστική κατοχή».

Εξάλλου, επισημαίνει ότι, εάν υπήρξε ποτέ κατά τη μακραίωνη ιστορία του ελληνικού έθνους παράδειγμα ότι το «ΟΧΙ είναι πραγματικό ΟΧΙ, αυτό είναι το μεγάλο ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου, ένα ΟΧΙ που το εννοούσαν εκφράζοντας όχι μόνο την άρνηση της δουλείας, αλλά και μια δυναμική κατάφαση, ένα παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και στην αλήθεια».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, μάλιστα, παραλληλίζει τους ήρωες του 1940 με τους αθάνατους ήρωες του 1821 και σημειώνει ότι «όπως εκείνοι έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας, έτσι και αυτοί πότισαν το δένδρο της ελευθερίας με τη θυσία τους, χωρίς μερικοί από αυτούς να απολαύσουν τους καρπούς της».

Επιπροσθέτως, αναφέρεται στο κοινό όραμά τους «που υπερβαίνει τα όρια αυτού του κόσμου, διότι εκτείνεται προς τη βασιλεία των ουρανών, όπου βασιλεύουν η δικαιοσύνη, η ειρήνη και η πραγματική ελευθερία. Βροντοφώναξαν το ΟΧΙ στους τυράννους αυτού του κόσμου, γιατί η καρδιά τους έψελνε το ΝΑΙ προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό».

Επιπλέον, καλεί τους πιστούς να ανανεώσουν «με ταπείνωση και αποφασιστικότητα την πορεία τους στα ίχνη των ηρώων του 1940 και να εκφράσουν ένα ΟΧΙ αληθινό και αμετάθετο εναντίον της τυραννίας, της αδικίας, της σκληροκαρδίας και κάθε μορφής κακοπραγίας, έτσι ώστε η φωνή του ΝΑΙ να συνιστά έμπρακτη ομολογία στην αλήθεια, στην ελευθερία, στην ευγένεια των ηθών και στην αληθινή φιλοπατρία, που αγαπάει την πατρίδα χωρίς να μισεί τους άλλους».

Τέλος, προτρέπει τους πιστούς να φανούν άξιοι διάδοχοι των ηρώων του 1940, με ένα ηρωικό ΟΧΙ στην κάθε κατάχρηση εξουσίας και ένα γενναίο ΝΑΙ στην ελευθερία, την οποία ο Κύριός μας χαρίζει σε όποιον τον ακολουθεί.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:18ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 23 μόνιμες θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα – Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε ο 15ος θανατοποινίτης στη Φλόριντα από τις αρχές του 2025

02:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο ΟΧΙ των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και στην αλήθεια

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση πυραύλων κρουζ από τη Βόρεια Κορέα, λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ στη Νότια Κορέα

01:20ΕΘΝΙΚΑ

Με εικόνες από την Προεδρική Φρουρά και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου

00:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-2 ο Παναθηναϊκός – Τα highlights της νίκης κόντρα στη Μακάμπι

00:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακάθεκτη η Wall Street – Νέα ιστορικά ρεκόρ σημείωσαν οι δείκτες

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights

00:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Χολμς - Τα ματς που θα χάσει σε Euroleague και GBL

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Κατέρρευσαν υποδομές, νοσοκομεία - Εικόνες καταστροφής -απόγνωσης και ο απρόβλεπτος κίνδυνος από τους κροκόδειλους

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

North Evia Pass 2025: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ο Χολμς μπορεί να μείνει εκτός για έναν μήνα» | Οι δηλώσεις Αταμάν

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανυπόφορη η κατάσταση με τα σκουπίδια στα Σκόπια - Δύο συλλήψεις υπευθύνων

23:24ΥΓΕΙΑ

Οι 6 καλύτερες φυσικές θεραπείες για τον βήχα – Τι προτείνουν οι ειδικοί

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup, Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης 103-76: Άντεξε για ένα ημίχρονο

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Κιάμος «τρέλανε» το κοινό του Ρεθύμνου – Μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85 (τελικό): Επιστροφή στις νίκες για το «τριφύλλι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Κατέρρευσαν υποδομές, νοσοκομεία - Εικόνες καταστροφής -απόγνωσης και ο απρόβλεπτος κίνδυνος από τους κροκόδειλους

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι λάτρεις του τυριού δηλώνουν πως θα γίνουν vegan μετά την αποκάλυψη για το πώς φτιάχνεται η παρμεζάνα

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Τρομακτικά πλάνα από το «μάτι» του τυφώνα «Μελίσσα» - Ο ισχυρότερος από το 1851

17:05ΕΛΛΑΔΑ

ΗΠΑ: Καταδίωξη με τραγική κατάληξη στο Λος Άντζελες

15:47LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο λόγω άγχους

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συγκίνησε στην παρέλαση η μικρή Αλεξία που πυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν 6χρόνια - Εικόνες

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα - Αποκολλήθηκε στέγη νοσοκομείου - Χωρίς ρεύμα το μισό νησί - Προειδοποίηση για κροκόδειλους

15:09LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Ευχήθηκε για την 28η Οκτωβρίου δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του γιου της

06:58ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Γιατί η Ελλάδα τιμά την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος του

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

14:14ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου 1940: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» και στην ελληνική εποποιία

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Νύχτα-νύχτα το Έπος του 1940: Πώς καταγράφηκαν όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ημερολόγιο του Γενικού Στρατηγείου - Νέο ντοκουμέντο

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85 (τελικό): Επιστροφή στις νίκες για το «τριφύλλι»

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Eurofighter: Ποια είναι τα μαχητικά αεροσκάφη που παίρνει η Τουρκία και το βασικό μειονέκτημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ