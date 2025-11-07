Αρχάγγελος Μιχαήλ: Γιατί είναι προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας

Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία στις 8 Νοεμβρίου

Αρχάγγελος Μιχαήλ: Γιατί είναι προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Μεγάλη γιορτή αύριο, 8 Νοεμβρίου, για την Ορθοδοξία καθώς η Εκκλησία γιορτάζει τη σύναξη των Ταξιαρχών των Παμμέγιστων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ καθώς και των υπολοίπων Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων. Η αυριανή ημέρα είναι μεγάλη γιορτή και την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Γιατί είναι προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας ο Αρχάγγελος Μιχαήλ

Ο Αρχάγγελος Ταξιάρχης Μιχαήλ, ως ο φρουρός των Ουρανών, έχει επιλεγεί – στις 11 Ιουνίου του 1954 – από την Πολεμική Αεροπορία ως ο Προστάτης Άγιος της. Η μνήμη του γιορτάζεται με κάθε μεγαλοπρέπεια σε όλες τις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή το ότι μετακινείται ταχύτατα, ηγείται του τάγματος των Αγγέλων, φέρνει σε πέρας δύσκολες αποστολές είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του Αρχάγγελου με βάση τα οποία επιλέχθηκε από την Πολεμική Αεροπορία ως ο προστάτης Αγγελός της.

Οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, θεωρούνται οι επικεφαλής των Αγγελικών δυνάμεων, άρχουν του Τάγματος των Αγγέλων και για αυτό και τους αποκαλούμε και Ταξιάρχες ενώ η γιορτή τους είναι αυτή των Ταξιαρχών.

Πως απεικονίζονται οι Ταξιάρχες και γιατί

Στην παράδοση μας έχει σχηματιστεί η εικόνα της ύπαρξης των Αγγέλων ως νεανίες, με φτερά και ιεροπρέπεια, με τη μορφή ενός επουράνιου στρατεύματος. Οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ παρουσιάζονται συνήθως με σπαθί ή σκήπτρο στο δεξί χέρι, σύμβολο της εξουσίας που τους χάρισε ο Θεός. Στο αριστερό δε χέρι τους, είθισται να κρατούν μια σφαίρα, η οποία συμβολίζει τον κόσμο.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και πώς διορίστηκε ο πρώτος των Αγγελικών Τάξεων
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία το όνομα του Ταξιάρχη σημαίνει «Δύναμη Θεού» και η παρεμβάσεις του είναι πολλές και ευεργετικές για τον άνθρωπο τόσο στη Παλαιά όσο και στη Καινή Διαθήκη.

Είναι Αγγελος, ο οποίος εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Εωσφόρος, το όνομα του οποίου σημαίνει «αυτός που φέρει το φως», ενώ κατείχε την ύψιστη θέση στην κτιστή τελειότητα, ηγήθηκε μικρής ομάδας στασιαστών αγγέλων (μετέπειτα δαίμονες), οι οποίοι ήθελαν να μην υπακούσουν στις διαταγές του Θεού, και επαναστάτησαν.

Τη στιγμή εκείνη ο έως τότε Άγγελος Μιχαήλ, ανέλαβε σημαίνοντα ρόλο στην υποστολή της ανταρσίας του, κερδίζοντας έτσι τον τίτλο του Αρχάγγελου. Μάλιστα ήταν εκείνος που ανήγγειλε στον Αβραάμ την ανάγκη θυσίας του γιου του, Ισαάκ, ενώ ήταν και εκείνος που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο.

Στην Καινή Διαθήκη, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι εκείνος που θα αναγγείλει τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και την αρπαγή της εκκλησίας Του, ενώ είναι παρών και στον Ιησού του Ναυί, την πτώση της Ιεριχούς, καθώς και στις ιστορίες του Εμμανουήλ, Δαβίδ και Ηλία. Πάντοτε κρατά ρομφαία, η οποία δίνει την πύρινη τιμωρία στους εχθρούς του Θεού.

Τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον συναντάμε επίσης και στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη, όπως επίσης και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, όπου ως επικεφαλής των Αγγέλων πολεμά το Σατανά.

