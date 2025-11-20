Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων, του Αγίου Θεοκτίστου του Ομολογητή, του Αγίου Πρόκλου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης και του Οσίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτη.

Γιορτή σήμερα - Ο Άγιος Πρόκλος
Ο Άγιος Πρόκλος
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Δεναχίς, Δεναχίδα
  • Θεόκτιστος
  • Πρόκλος

Άγιος Πρόκλος

Σήμερα τιμάται από την Εκκλησία η μνήμη του Αγίου Πρόκλου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Ο Πρόκλος ήταν Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως από το 434 έως το 446.

Φημισμένος για την ρητορική του δεινότητα, ο Πρόκλος έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμάχη του Νεστοριανισμού και στην θεολογία της αναπτυσσόμενης τότε λατρείας της Θεοτόκου. Τιμάται ως άγιος από την Ορθόδοξη και την Καθολική Εκκλησία.

Ο Πρόκλος γεννήθηκε γύρω στο 390 και έγινε αναγνώστης στην Κωνσταντινούπολη σε νεαρή ηλικία. Σπούδασε ρητορική και κλασικούς συγγραφείς σε ιδιώτες διδασκάλους και επηρεάστηκε από Αλεξανδρινούς διανοουμένους που ζούσαν στην Πόλη. Ήταν ο επιφανέστερος μαθητής του Ιωάννη Χρυσοστόμου.

Χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας από τον Πατριάρχη Αττικό, ενώ το 426 χειροτονήθηκε από τον Πατριάρχη Σισίνιο Μητροπολίτης Κυζίκου. Η θέση όμως καταλήφθηκε από κάποιον Δαλμάτιο, λόγω των ανωμαλιών της εποχής, έτσι ο Πρόκλος, χωρίς να στενοχωρηθεί, παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κήρυττε. Διακρινόταν για την αγιότητα και τη μετριοπάθειά του, καθώς και για το δυνατό κήρυγμά του.

Όταν πέθανε ο Πατριάρχης Μαξιμιανός, το 434, εξελέγη πανηγυρικά Πατριάρχης, πριν ακόμη ταφεί ο προκάτοχός του. Κατά τη διάρκεια της Πατριαρχείας του, πολλοί Νεστοριανοί επέστρεψαν στην Ορθοδοξία. Στις 27 Ιανουαρίου του 438 πραγματοποίησε την ανακομιδή των λειψάνων του Ιωάννη του Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη και τα τοποθέτησε στο Άγιο Βήμα του ναού των Αποστόλων. Κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας του καθιερώθηκε ο τρισάγιος ύμνος στις εκκλησίες.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον έχει ανακηρύξει άγιο και τιμά τη μνήμη του στις 24 Οκτωβρίου και στις 20 Νοεμβρίου. Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Κύκκου στην Κύπρο

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Λυχνία ὡς δίπυρσος τῶν θεϊκῶν δωρεῶν, ἀκτῖσι τῆς χάριτος φωταγωγοῦσιν ἡμᾶς πατέρες οἱ ἔνθεοι, Πρόκλος τοῦ Βυζαντίου, ὁ σοφὸς ποιμενάρχης, Γρηγόριος ὁ θεόφρων, Δεκαπόλεως γόνος, διὸ μετὰ προθυμίας τούτοις προσέλθωμεν.

