46η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 33 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

Περισσότερες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας στην 46η «Ημέρα Καριέρας» που διοργανώνει το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) 

Newsbomb

46η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 33 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας
INTIME NEWS
ΕΡΓΑΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 46η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου (Σκαλτσοδήμου 9, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30131), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην εκδήλωση, σύμφωνα με νέα ενημέρωση, θα συμμετάσχουν 33 επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται αφορούν διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Μεταξύ άλλων, ζητούνται:

  • ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι μηχανικοί,
  • τεχνολόγοι τροφίμων, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, εργατοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων,
  • εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης, υπάλληλοι γραφείου, νοσηλευτές,
  • πωλητές, υπάλληλοι αποθήκης, οδηγοί, χειριστές κλαρκ, εργάτες παραγωγής,
  • καθώς και θέσεις σε όλο το φάσμα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο ΕΔΩ.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • συνομιλήσουν χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού με εκπροσώπους επιχειρήσεων
  • πραγματοποιήσουν άμεσα αρχικές συνεντεύξεις εργασίας
  • λάβουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις υπηρεσίες και δράσεις της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών και να εντοπίσουν το ανθρώπινο δυναμικό που αναζητούν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε περισσότερους από 1,1 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

04:18ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σειρήνες θα ηχήσουν την Τετάρτη σε όλη τη χώρα – Το χρονοδιάγραμμα ανά Περιφέρεια

03:54ΕΡΓΑΣΙΑ

46η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 33 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

03:28ΚΟΣΜΟΣ

Βλαντίμιρ Πούτιν: Η Ρωσία επικρατεί στον «δίκαιο αγώνα» στην Ουκρανία

03:02ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

02:38ΚΟΣΜΟΣ

Η Google θα καταβάλει 24,5 εκατ. δολάρια στον Τραμπ για την αναστολή του λογαριασμού του στο YouTube

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Στάρμερ χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Καλεί τη Χαμάς να το αποδεχθεί

01:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισλαμικός Τζιχάντ για Γάζα: Το σχέδιο του Τραμπ ισοδυναμεί με «συνταγή για ανάφλεξη της περιοχής»

01:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Ο καθοριστικός ρόλος του Ιωάννη Καποδίστρια στην ίδρυση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

00:16ΚΟΣΜΟΣ

Στα χέρια της Χαμάς το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα: Χαιρετίζουν την πρόταση οι οικογένειες των ομήρων

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Είχε και στο παρελθόν προστριβές με γείτονες στη Φιλοθέη

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Τόνι Μπλερ για σχέδιο ειρήνης Τραμπ: «Τολμηρό και έξυπνο, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο»

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Μπισμπίκη: «Το αλκοτέστ γίνεται την ώρα του συμβάντος»

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ορκίστηκε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα - Πότε αναμένεται η άφιξή της

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία Τραμπ προβλέπει το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Είχε και στο παρελθόν προστριβές με γείτονες στη Φιλοθέη

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλογιάννη: «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης» - Μάτσας: «Αυτά είναι στη φαντασία της» - Τι κατέθεσαν οι δύο αδελφές του πρώην ζευγαριού

12:44LIFESTYLE

Οι νικητές της Κυριακής: Ο ασταμάτητος Μάνεσης, η Γερμανού και τα «Φαντάσματα» που τρόμαξαν το Voice

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει το πολυτελές όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη - Η τιμή και το κόστος μίσθωσης του Ford Raptor στην Ελλάδα

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε το σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα - Τα είκοσι σημεία για τον τερματισμό του πολέμου

20:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης - Πότε προσδιορίζεται να έφυγε από τη ζωή

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος:Για κακούργημα κατηγορείται ο 43χρονος φίλος του 54χρονου ψαροντουφεκά που εντοπίστηκε νεκρός

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Ποιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα άνοιας που εμφάνισε - Τι αποκάλυψε η σύζυγός του

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Συμφώνησαν Τραμπ και Νετανιάχου για ειρήνη στη Γάζα - Το τελεσίγραφο στη Χαμάς και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι - «Ξεσκονίζει» Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Στο 19% οι αναποφάσιστοι

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λύθηκε το «θρίλερ» με τον εκδοτικό οίκο του Τσίπρα - Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου

13:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οργανωμένο χαμηλό φέρνει ψυχρή εισβολή - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε περισσότερους από 1,1 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

22:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας στο Περιστέρι: Επιτέθηκαν σε οχήματα φιλάθλων άλλης ομάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ