ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 6Κ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 68/07.11.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 25 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία, λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Το Φ.Ε.Κ. της 6Κ/2025 Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στον διαγωνισμό ζητούνται δύο ειδικότητες:

ΤΕ Ηλεκτρονικών

ΔΕ Ηλεκτρονικών

Ακολουθούν οι θέσεις της Προκήρυξης 6Κ/2025.