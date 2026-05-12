ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Από σήμερα οι αιτήσεις για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών

Από σήμερα οι αιτήσεις για τις Προκηρύξεις 2ΓΕ/2026, 1ΓΕ/2026 για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών.

Newsbomb

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Από σήμερα οι αιτήσεις για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών
Unsplash
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'
Snapshot
  • Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ από 12 Μαΐου έως 27 Μαΐου 2026.
  • Η προθεσμία για την επικαιροποίηση στοιχείων και τη μεταφόρτωση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ διαρκεί από 12 Μαΐου έως 29 Μαΐου 2026.
  • Οι προκηρύξεις και τα σχετικά ΦΕΚ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στο Εθνικό Τυπογραφείο.
  • Τα ειδικά τυπικά προσόντα για κάθε κατηγορία εκπαιδευτικών έχουν καταχωριστεί σε πίνακες που συνοδεύουν τις προκηρύξεις.
Snapshot powered by AI

Εκδόθηκαν οι Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2026 (Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. και 2ΓΕ/2026 (Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.

Τα ΦΕΚ των προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Σχετικοί Σύνδεσμοι

1ΓΕ/2026 Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026

2ΓΕ/2026 Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αρχίζει στις 12 Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 27 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Παράλληλα η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αρχίζει στις 12 Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 29 Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. (1ΓΕ/2026 - Παράρτημα Ζ΄ και 2ΓΕ/2026 -Παράρτημα ΣΤ΄).

Τα ειδικά τυπικά προσόντα για τους/τις υποψηφίους/ες εκπαιδευτικούς της 1ΓΕ/2026 έχουν καταχωριστεί στον πίνακα που ακολουθεί.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα για τους/τις υποψηφίους/ες εκπαιδευτικούς της 2ΓΕ/2026 έχουν καταχωριστεί στον πίνακα που ακολουθεί.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής – Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στα ύψη η θερμοκρασία – Πού θα αγγίξει τους 33 βαθμούς ο υδράργυρος – Τι αλλάζει από Τετάρτη

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Από σήμερα οι αιτήσεις για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών

05:02LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου

04:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 12 Μαΐου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Δεν υπήρχε σιγή» στο μέτωπο παρά την εκεχειρία που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις για την ενίσχυση των 150 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 10 νεκροί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σαρώνουν τη Νότια Αφρική

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Πολιτικά υποκινούμενο» το αμερικανικό σχέδιο απόφασης για το Ορμούζ στον ΟΗΕ

02:50ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ.ΟΑΕΕ)

02:24ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Β'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

01:58LIFESTYLE

Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα παίχτη – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του – Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

01:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε όσους διευκόλυναν εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα

01:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στις Τρεις Γέφυρες

00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Η τεχνητή νοημοσύνη «έσβησε» τις ανησυχίες για τη Μέση Ανατολή

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο μικρός λυράρης που συγκίνησε με το τραγούδι που έπαιξε

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Το βίντεο «ειρηνικής συνύπαρξης» της Κίνας πριν από την επίσκεψη Τραμπ

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν κρυφές επιθέσεις στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:58LIFESTYLE

Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα παίχτη – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του – Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Στα χέρια των αρχών 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες

21:28TRAVEL

Σε αυτό το ελληνικό νησί δεν υπάρχει σκουπίδι - Ύμνοι από γερμανικό περιοδικό

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

01:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στις Τρεις Γέφυρες

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Νεαρή σαγηνευτική» Κινέζα livestreamer αποκαλύφθηκε όταν απενεργοποιήθηκε το φίλτρο νεότητας

22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομίνικο

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Άλλαξε το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος - Μπροστά με διαφορά η ΝΔ

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εισαγγελέας απομάκρυνε δύο ανήλικα παιδιά από τη μητέρα τους

22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια κίνηση: Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τη θέση υποβρυχίου με πυρηνικά όπλα

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - «Ήταν γεμάτη αίματα στο κεφάλι», λέει αυτόπτης μάρτυρας για την παράσυρση της 28χρονης

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στην εντατική 58χρονος που δαγκώθηκε από οχιά

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω τεχνικού προβλήματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ