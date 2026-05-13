ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στις Προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. ( Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026 ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. και 2ΓΕ/2026 (Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.

Τα ΦΕΚ των προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

1ΓΕ/2026 Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026

2ΓΕ/2026 Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αρχίζει στις 12 Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 27 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Παράλληλα η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αρχίζει στις 12 Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 29 Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. (1ΓΕ/2026 - Παράρτημα Ζ΄ και 2ΓΕ/2026 -Παράρτημα ΣΤ΄).

Τα ειδικά τυπικά προσόντα για τους/τις υποψηφίους/ες εκπαιδευτικούς της 1ΓΕ/2026 έχουν καταχωριστεί στον πίνακα που ακολουθεί.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα για τους/τις υποψηφίους/ες εκπαιδευτικούς της 2ΓΕ/2026 έχουν καταχωριστεί στον πίνακα που ακολουθεί.