ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών για 315 θέσεις στο Δημόσιο

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους υποψηφίους της προκήρυξης 6Κ/2026 του ΑΣΕΠ, καθώς από αύριο, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ανοίγει το κρίσιμο στάδιο της υποβολής δικαιολογητικών για την κάλυψη 315 θέσεων στο Δημόσιο. Οι υποψήφιοι που προηγούνται στους πίνακες κατάταξης, καλούνται πλέον να αποδείξουν ηλεκτρονικά τα προσόντα τους, με το ρολόι να μετρά έως τις 23 Σεπτεμβρίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων, γίνεται ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 08:00 έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 14:00.

Οι πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Όσοι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτούς δεν αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.