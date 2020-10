Αμετανόητοι Τούρκοι: NAVTEX για το Barbaros στη Μεσόγειο και ασκήσεις στη Μυτιλήνη

Στην έκδοση NAVTEX για το ερευνητικό σκάφος Barbaros προχώρησε η Τουρκία, επιβεβαιώνοντας την υποκρισία, την ψευτιά και την επιθετική τακτική του καθεστώτος Ερντογάν.

Μετά την έκδοση NAVTEX για ασκήσεις κοντά στη Μυτιλήνη, από σήμερα 9 Οκτωβρίου μέχρι την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η Άγκυρα προχώρησε στην έκδοση και δεύτερης NAVTEX, αυτή τη φορά για το τουρκικό ερευνητικό Barbaros στη Μεσόγειο.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μάλιστα, η Άγκυρα καταγγέλλει πως η Ελλάδα «παραβιάζει τη συνθήκη της Λωζάνης του 1923» με τη μη αποστρατιωτικοποίση του συγκεκριμένου ελληνικού νησιού.

Οι συντεταημένες της NAVTEX για το Barbaros:

TURNHOS N/W : 1257/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-10-2020 19:42)TURNHOS N/W : 1257/20'

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON FROM 100900Z OCT 20 TO 092059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.20 N - 031 29.40 E

33 51.47 N - 031 46.38 E

33 47.27 N - 032 16.10 E

33 55.78 N - 032 16.12 E

33 59.57 N - 031 46.55 E

34 03.33 N - 031 29.30 E

5 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 092059Z NOV 20.

Οι συντεταγμένες της τουρκικής NAVTEX για τη Μυτιλήνη:



TURNHOS N/W : 1245/20

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 09 AND 10 OCT 20 FROM 0300Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N - 028 22.00 E

36 50.00 N - 029 08.00 E

36 08.00 N - 029 11.00 E

36 08.00 N - 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 100930Z OCT 20.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έκανε λόγο για δέσμευση του Τούρκου ομολόγου του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να προτείνει συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη των διερευνητικών επαφών, μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Οικογενειακή τραγωδία στο Μενίδι: Μαχαίρωσε και σκότωσε τον αδερφό του