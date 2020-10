Oruc Reis - «Λάδι στη φωτιά» από τον Ντονμέζ: Αν υπάρχει φυσικό αέριο θα το βρούμε

Θα συνεχίσουμε να ερευνούμε, να σκάβουμε και να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φατίχ Ντονμέζ

«Λάδι στη φωτιά» ρίχνει ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ, ο οποίος αφού ενημέρωσε μέσω tweet ότι το Oruc Reis, αναχώρησε από το λιμάνι της Αττάλειας, μεταβαίνει στην περιοχή της παράνομης NAVTEX που βρίσκεται μόλις 7,5 μίλια από το Καστελόριζο.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το πλοίο ξεκίνησε με σκοπό να κάνει την ακτινογραφία της Μεσογείου, ενώ συμπλήρωσε ότι «αν υπάρχει (φυσικό αέριο) σίγουρα θα το βρούμε».

Η δήλωση του Φατίχ Ντονμέζ

«Οι εργασίες συντήρησης του σεισμικού ερευνητικού σκάφους μας έχουν ολοκληρωθεί. Το πλοίο ξεκίνησε με σκοπό να κάνει την ακτινογραφία της Μεσογείου. Θα συνεχίσουμε να ερευνούμε, να σκάβουμε και να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας. Αν υπάρχει (φυσικό αέριο), σίγουρα θα το βρούμε».

#OruçReis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı.



Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı.



Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz.



Varsa, mutlaka bulacağız. ? pic.twitter.com/Lfb1YcxGsK — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 12, 2020

Η τουρκική NAVTEX βγήκε στις 23:33 το βράδυ της Κυριακής και είναι 7,5 μίλια από το Καστελόριζο, ενώ περίπου στις 17:00 το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στο βορειοανατολικότερο άκρο της περιοχής ερευνών που μονομερώς και αυθαίρετα όρισαν οι Τούρκοι.

ΑντιNAVTEX από την Αθήνα

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελλάδας απέναντι στην παράνομη NAVTEX της Τουρκίας για περιοχή νοτίως του Καστελορίζου για την οποία και εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Η Ελλάδα απαντά με έκδοση αντίNavtex. Η αντίNavtex που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού επισημαίνει ότι η τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελόριζου «αφορά παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ναυτική αναγγελλία τονίζοντας πως η τουρκική Navtex FA06-1262/20 εκδόθηκε από σταθμό (σ.σ. της Αττάλειας) που δεν έχει την αρμοδιότητα για την περιοχή του Καστελλόριζου. Στην περιοχή αυτή αρμοδιότητα έχει η Ελληνική Υπηρεσία, σημειώνεται.

Ακόμη ο σταθμός του Ηρακλείου διαμηνύει ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και επισημαίνεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου είναι ο αρμόδιος για την έκδοση ναυτικών αγγελιών σ’ αυτή την θαλάσσια περιοχή. Καλούνται δε όλοι οι ναυτικοί να αγνοήσουν την τουρκική αναγγελία.

Η ελληνική αντίNavtex

ZCZC HA79

112335 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 596/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 222059 UTC OCT 20.

NNNN

