Οργή της Ελλάδας για τις τουρκικές NAVTEX: Νέο διάβημα διαμαρτυρίας από το υπουργείο Εξωτερικών

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Δένδια, η Ελλάδα προχωρά σε άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και την ενημέρωση Συμμάχων και Εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά.

Η έκδοση νέας παράνομης Navtex από την τουρκική πλευρά, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νοτίως της Ρόδου προκειμένου να διεξάγει παράνομες σεισμικές έρευνες, δείχνει για πολλοστή φορά ότι η Τουρκία, με τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά της, αγνοεί πλήρως τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Όπως τονίζουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, η Τουρκία συμπεριφέρεται σαν κράτος-παρίας που επιθυμεί την αποσταθεροποίηση της περιοχής και την κατακόρυφη αύξηση της έντασης.

Η παράνομη αυτή ενέργεια αντιστρατεύεται κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Παράλληλα, η επανάληψη των παράνομων ενεργειών της τουρκικής πλευράς, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις συνεχείς εκκλήσεις της Διεθνούς Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον άμεσο τερματισμό των ενεργειών αυτών, εκθέτει ακόμα περισσότερο την τουρκική πλευρά.

Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά, η οποία ουσιαστικά απομακρύνει ακόμα περισσότερο την προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex που εξέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έδωσε οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και την ενημέρωση Συμμάχων και Εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά.

Η νέα τουρκική NAVTEX

Αργά το βράδυ του Σαββάτου η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX με την οποία επεκτείνει τις έρευνες του τουρκικού σεισμογραφικού Oruc Reis και των συνοδευτικών πλοίων Αταμάν και Τζένγκις Χαν στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, οι Τούρκοι εξέδωσαν στις 23.30 νέα Navtex - επέκταση αυτής που τώρα χρησιμοποιούν για το Oruc Reis - η οποία έχει χρονική διάρκεια μέχρι τις 4 Νοεμβρίου.

Δείτε τη νέα NAVTEX:

Ο χάρτης της νέας NAVTEX:

Υπενθυμίζεται ότι πριν τρεις ημέρες οι Τούρκοι είχαν εκδώσει και νέα Navtex που επέκτεινε τις έρευνες έως τις 27 Οκτωβρίου.

Το τουρκικό ερευνητικό κινείται με πολεμική συνοδεία ενώ με βάση καταγραφή από τον πομπό του έφτασε στα 13 ναυτικά μίλια από το Φαληράκι – Καλλιθέα.

Κάθε κίνηση του Oruc Reis παρακολουθείται στενά από τον ελληνικό Στόλο, ο οποίος έχει εντολή να ακολουθεί σε κάθε τους… βήμα τα τουρκικά σκάφη.

Το πρωί της Κυριακής το τουρκικό ερευνητικό έπλεε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, πολύ μακριά βέβαια από τα ελληνικά νησιά, με πορεία νοτιοδυτική.

Δείτε πού βρίσκεται:

Απαντά με αντί-NAVTEX η Ελλάδα

Ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη τουρκική Navtex.

Συγκεκριμένα, στην ελληνική Navtex τονίζεται ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε «μη εγκεκριμένη και παράνομη δραστηριότητα» σε περιοχή που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Υπογραμμίζεται, δε, ότι ο σταθμός του Ηρακλείου «έχει την αρμοδιότητα για να εκδίδει μηνύματα Navtex στην περιοχή».

Ακολουθεί, η ελληνική Navtex:

ZCZC HA11

242140 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 624/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA22-1332/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA22-1332/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 042059 UTC NOV 20.

Πού το πάει ο Ερντογάν;

Ο στόχος της Άγκυρας είναι ξεκάθαρος. Να γκριζάρει όχι μόνο την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, αλλά συνολικά το Αιγαίο από τη Σαμοθράκη και τη Λήμνο έως την Κρήτη.

Μια πάγια πρακτική, βάσει της οποίας, εδώ και χρόνια η Αγκυρα οικοδομεί το πλέγμα των απαιτήσεών της στο Αιγαίο και την Α.Μεσόγειο, αποσκοπώντας, αρχικά στο “γκριζάρισμα” περιοχών, και κατόπιν στη διεκδίκησή τους.

Παράλληλα, είναι ένα «παιχνίδι φθοράς» της ελληνικής πλευράς, την οποία με μια Navtex, από τις πάμπολλες που εκδίδει η Αγκυρα κάθε χρόνο, την αναγκάζει να θέσει το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεών της σε συναγερμό. Κάτι που σημαίνει μεγάλα έξοδα, αλλά και ψυχολογική επιβάρυνση της ελληνικής κοινής γνώμης.

Πρόκειται σαφώς για στρατηγική κίνηση, με στόχο την περαιτέρω κλιμάκωση σε όλο το εύρος της ελληνοτουρκικής ατζέντας, που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στις δυο χώρες, με στόχο να συρθεί η χώρα μας σε εφόλης της ύλης διαπραγμάτευση.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός - Σέρρες: Ένα βήμα πριν το καθολικό lockdown με 239 ενεργά κρούσματα - Τι είπε ο Χαρδαλιάς