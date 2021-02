«Μπουρλότο» στις διερευνητικές από την Τουρκία με νέα Navtex

Η Άγκυρα βάζει… φωτιά λίγο πριν αρχίσει ο 62ος γύρος διερευνητικών επαφών με την Αθήνα, εκδίδοντας νέα Navtex για το ωκεανογραφικό «Τσεσμέ» έτσι ώστε να κάνει έρευνες στην «καρδιά» του Αιγαίου.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, μετά τις διερευνητικές επαφές που είχαν διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, αναμενόταν η συνέχεια επί ελληνικού εδάφους. Οι πληροφορίες ανέφεραν πως τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου στην Αθήνα θα καθίσουν ξανά στο τραπέζι Ελλάδα και Τουρκία για τη διαδικασία, φαίνεται όμως πως η Άγκυρα έχει ξανά την πρόθεση να «τορπιλίσει» κάθε προσπάθεια συζήτησης.

Αυτό γιατί προχώρησε και πάλι στην έκδοση προκλητικής Navtex, η οποία δεσμεύει περιοχή στην «καρδιά» του Αιγαίου έτσι ώστε να διεξάγει έρευνες το ωκεανογραφικό πλοίο «Τσεσμέ». Συγκεκριμένα, η Άγκυρα θέλει να δεσμεύσει θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου, Σκύρου και Μυτιλήνης από τις 18 Φεβρουαρίου ως τις 2 Μαρτίου 2021 για το συγκεκριμένο ερευνητικό πλοίο.

Μια κίνηση που μόνο… συναινετικό κλίμα δεν δείχνει από την πλευρά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και που δεν θα πρέπει να προκαλεί καμία έκπληξη από τη στιγμή που ο «σουλτάνος» συνεχίζει να δρα ανεξέλεγκτος ενώ έχει και την υποστήριξη Ευρωπαίων εταίρων παρά την προκλητική στάση του σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο…

Ο χάρτης της νέας Navtex

Η νέα τουρκική Navtex OnAlert

Η νέα Navtex των Τούρκων

TURNHOS N/W : 0122/21

AEGEAN SEA

1. HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 18 FEB-02 MAR 21 IN AREA BOUNDED BY;

40 00.94 N – 024 52.91 E

39 40.83 N – 024 34.95 E

39 13.90 N – 024 39.91 E

38 53.91 N – 024 51.90 E

38 59.99 N – 025 09.98 E

39 19.94 N – 024 58.02 E

39 24.69 N – 024 51.38 E

39 30.20 N – 024 49.59 E

39 35.25 N – 024 51.26 E

39 37.71 N – 024 53.38 E

39 46.54 N – 024 54.53 E

WIDE BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z MAR 21.

