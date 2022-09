Βγάζουν ξανά το Oruc Reis οι Τούρκοι: Κλιμακώνεται η ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Στο «μαλακό υπογάστριο» του Ελληνισμού, την μαρτυρική Κύπρο στοχεύει το καθεστώς Ερντογάν - Λίγο μετά την προαναγγελία Ντονμέζ για έρευνες του ORUC REIS στην κυπριακή ΑΟΖ, εκδόθηκε και η σχετική NAVTEX.

Σε διπλό μέτωπο κινούνται πλέον οι τουρκικές προκλήσεις, με το καθαστώς Ερντογάν να προκαλεί τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κύπρο.

Λίγη ώρα μετά την προαναγγελία Ντονμέζ για τις νέες σεισμικές έρευνες του Oruc Reis στην ανατολική Μεσόγειο, οι Τούρκοι προχώρησαν σε έκδοση NAVTEX με την οποία έχει δεσμεύσει τον μισό κόλπο της Αττάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τουρκικό ερευνητικό έχει αναβαθμιστεί μιας και η εμβέλεια των καλωδίων αγγίζει τα 4 χιλιόμετρα.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0896/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 20-09-2022 11:46)

36 43.22 N - 031 07.42 E

36 48.70 N - 031 13.95 E

36 47.70 N - 031 20.45 E

36 45.55 N - 031 22.75 E

36 42.80 N - 031 32.02 E

36 38.38 N - 031 39.85 E

36 35.18 N - 031 48.32 E

36 32.25 N - 031 58.57 E

36 31.15 N - 031 59.12 E

36 31.43 N - 032 00.77 E

35 57.83 N - 032 28.27 E

35 43.90 N - 032 06.47 E

36 02.78 N - 031 49.88 E

35 55.90 N - 031 39.28 E

36 18.10 N - 031 21.07 E

5 NM BERTH REQUESTED.

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS AND ATAMAN BETWEEN 25 SEP 22-24 MAR 23 IN AREA BOUNDED BY;

2. CANCEL THIS MESSAGE 242059Z MAR 23.

Συνεχείς προκλήσεις

Προβληματισμό αλλά και αυξημένη ετοιμότητα προκαλεί στην Αθήνα η εμπρηστική ρητορική της Άγκυρας, την ώρα που κλιμακώνονται οι προκλήσεις και επί του πεδίου, με συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μόνο χθες, 19 Σεπτεμβρίου 2022, τουρκικά drones προχώρησαν μαζί με μαχητικά F-16 και ελικόπτερα σε 88 παραβιάσεις τους FIR Αθηνών, προχωρώντας μάλιστα και σε 6 υπερπτήσεις πάνω από το νησί της Κινάρου.

Παρά το γεγονός ότι τα τουρκικά drones είναι εύκολος στόχος για κάθε επίγειο και εναέριο οπλικό σύστημα της χώρας μας, μιας και η ταχύτητά τους είναι πολύ μικρή, η ελληνική πλευρά προβληματίζεται και ανησυχεί για τις νέες πρακτικές του τουρκικού καθεστώτος.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις όχι απλά δεν αφήνουν τα τουρκικά «αεροπλανάκια» να πετούν ανενόχλητα στο Αιγαίο, αλλά αντιθέτως, από την πρώτη στιγμή που «σπάνε» το FIR Αθηνών είναι στοχοποιημένα και αρκεί μια απλή κίνηση για να μην επιστρέψουν ποτέ στον χειριστή τους.

