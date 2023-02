Χαρδαλιάς: Η Ελλάδα πάντοτε ήταν το τελευταίο φυλάκιο της Δύσης προς Ανατολή

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς πραγματοποίησε, σήμερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, ομιλία στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιφερειακή Ολοκλήρωση της Μεσογείου υπό το υφιστάμενο πλαίσιο των προκλήσεων και των απειλών για τη διεθνή ασφάλεια» (“Sustainable Development and Regional Integration in the Mediterranean within the Current Context of Security Challenges and Threats”).