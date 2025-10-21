Γιατί οι Τούρκοι απαγόρευσαν την είσοδο στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη:Τι λέει ο ίδιος στο Newsbomb

Νέα ακραία ενέργεια της Τουρκίας κατά Έλληνα πολίτη, καθώς οι αρχές της γειτονικής χώρας δεν επέτρεψαν την είσοδο και απέλασαν δημοσιογράφο, ο οποίος βρισκόταν σε επίσημη αποστολή με την Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ), για επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο!

Χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολογία και με τον γνωστό… «ερντογανικό» τρόπο, ο γνωστός δημοσιογράφος και συντάκτης της «Μακεδονίας» Νίκος Ασλανίδης ενημερώθηκε στο Τελωνείο των Κήπων κι ενώ επέβαινε σε πούλμαν με τους συναδέλφους του, ότι είναι ανεπιθύμητος στην Τουρκία κι ότι θα πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα!

Όπως φαίνεται πάντως, αυτό ήταν και το… καλό σενάριο από αυτό που θα μπορούσε να του συμβεί, καθώς παραλίγο να καταλήξει κρατούμενος στο ανακριτικό γραφείο των μυστικών υπηρεσιών της ΜΙΤ, με… αβέβαιη την κατάληξη! Άλλωστε, οι Τούρκοι εκτός του ότι έχουν παρεμποδίσει κι άλλες φορές την είσοδο σε δημοσιογράφους ή πολίτες κυρίως ποντιακής καταγωγής, θυμίζεται για πόσο καιρό κράτησαν έγκλειστους τους δύο στρατιωτικούς μας που βρέθηκαν από λάθος στην άλλη πλευρά του Έβρου. Πρόσφατα, δε, αντίστοιχη αντιμετώπιση και κράτηση υπέστησαν ελληνοκύπριοι που αποπειράθηκαν να επισκεφτούν τα Κατεχόμενα.

Το Newsbomb συνομίλησε με τον Νίκο Ασλανίδη ο οποίος μας περιέγραψε την περιπέτειά του, καθώς και την αιτία που οι Τούρκοι τον θεωρούν… επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας τους.

Όπως μας λέει, στο τελωνείο των Κήπων και μόνο σε αυτόν από τη δημοσιογραφική ομάδα, του είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος κι ότι θα πρέπει να επιστρέψει. Μάλιστα, δεν του επέτρεψαν να γυρίσει με το πούλμαν ή με άλλο μέσο, αλλά τον έβαλαν μέσα σε περιπολικό. Εκεί, με έκπληξη ο ίδιος διαπίστωσε ότι το όχημα κινούνταν όχι προς τα σύνορα, αλλά προς την τουρκική ενδοχώρα!

«Τότε τους είπα ότι απαιτώ να με αφήσουν να κατέβω, αυτοί όμως συνέχισαν την πορεία τους. Για καλή μου τύχη, με παίρνει τότε ο Έλληνας πρόξενος από την Αδριανούπολη. Μου ζήτησε να μιλήσει με τον αξιωματικό, αν και αυτός στην αρχή αρνούταν να του μιλήσει. Τον λόγο πήρε η γραμματέας του πρόξενου που μιλάει την τουρκική γλώσσα, κι αφού τους είπε κάποια πράγματα που δεν τα κατάλαβα εκείνη τη στιγμή, πράγματι τους έπεισε, έκαναν αναστροφή και με άφησαν πίσω στο τελωνείο», αναφέρει.

Κατά την εκτίμησή του, οι αστυνομικοί θα τον οδηγούσαν στο κλιμάκιο της ΜΙΤ που βρίσκεται στην Κεσσάνη της ανατολικής Θράκης, για ανάκριση. Το πιθανότερο είναι ότι η γραμματέας του προξένου τους ενημέρωσε ότι πρόκειται για δημοσιογράφο και μάλιστα με θέση στην Ένωση Συντακτών (πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου) και τότε αυτοί, ίσως και σε συνεννόηση, αποφάσισαν να μην το «τραβήξουν». «Διαφορετικά, θα με πήγαιναν για ανάκριση στη ΜΙΤ, θα μου έλεγχαν τα πάντα – και ποιος ξέρει τι θα γινόταν. Και θα παρακολουθούσαν τα πάντα γύρω από εμένα, ίσως και χειρότερα», εκτιμά.

Αν και η παρέμβαση του προξενείου μας ήταν μάλλον καταλυτική, ο Νίκος Ασλανίδης εκφράζει στο Newsbomb την απογοήτευσή του για τη στάση του υπουργείου Εξωτερικών. Όπως μας λέει, αν και ενημερώθηκε άμεσα από την ΕΣΗΕΜ-Θ και ενώ η απέλασή του εκ των πραγμάτων είναι εντελώς παράνομη και προκλητική, δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίδραση μέχρι και την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές.

«Μάλλον δεν θέλουν να διαταραχθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και δεν αντιδρούν σε αυτά. Είναι απαράδεκτο που δεν υπερασπίζεται την καταπάτηση των δικαιωμάτων ενός Έλληνα πολίτη και δημοσιογράφου. Θα έπρεπε να υπάρξει ισχυρή αντίδραση», σημειώνει ο ίδιος.

Ο λόγος που οι Τούρκοι τον θεωρούν επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια – Η ανάδειξη της Γενοκτονίας των Ποντίων

«Ο ίδιος επιλέγεις τι θα κάνεις στη δημοσιογραφία. Εγώ έκανα την επιλογή να ασχοληθώ μεταξύ άλλων με ιστορικά θέματα», αναφέρει ο Νίκος Ασλανίδης και εξηγεί, τους λόγους που τον θεωρούν επικίνδυνο, οι οποίοι επιβεβαιώνονται κι από τον τουρκικό τύπο που αναφέρθηκε στο γεγονός.

Καταρχάς, ο ίδιος έχει δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για τους αγνοούμενους της Κύπρου. Πρόκειται για τους 754 αγνοούμενους – ενώ υπάρχουν συγκλονιστικές πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να είναι ακόμα ζωντανοί, και να υιοθετήθηκαν ως παιδιά τότε από τουρκικές οικογένειες. «Βλέπετε τι κάνουν οι Ισραηλινοί για τις σορούς από τη Γάζα, εμείς δεν κάνουμε τίποτα για αυτό», σχολιάζει.

Στο ντοκιμαντέρ ασχολείται και με τη φοβερή ιστορία, τα «13 Περιστέρια» που ήταν ο μυστικός κωδικός για τη μεγαλύτερη επιχείρηση απελευθέρωσης Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων της Κυπριακής τραγωδίας οι οποίοι κρατούντο σε στρατιωτικές φυλακές της Τουρκίας. Η οποία ακυρώθηκε τελευταία στιγμή.

Σε ένα άλλο ντοκιμαντέρ του, ασχολήθηκε με τα εγκλήματα του επικεφαλής της Ποντιακής Γενοκτονίας, του Οσμάν. Το ντοκιμαντέρ ονομάστηκε «Μπάντα» και αναφέρεται στην μπάντα της Κερασούντας, και στο φρικτό γεγονός της σφαγής όλων των μουσικών υπό τους ήχους της μουσικής. Ένας κατάφερε να διασωθεί με περιπετειώδη τρόπο και να επιστρέψει με τα ελληνικά στρατεύματα που υποχωρούσαν από το μέτωπο, και τα κατέγραψε όλα σε βιβλίο.

Οι Τούρκοι λοιπόν δεν συγχωρούν αυτά τα ρεπορτάζ και ντοκιμαντέρ και όπως έγραψε η εφημερίδα Yeni Giresun (Νέα Κερασούντα) ο λόγος που του απαγορεύθηκε η είσοδος στη χώρα τους είναι το έργο του εναντίον της Τουρκίας. «Προσπαθεί να αμαυρώσει το έργο του Τοπάλ Οσμάν Αγά και των συντρόφων του» και ότι «αποτελεί μέρος του κέντρου προπαγάνδας στην Ελλάδα το οποίο υποστηρίζει «τις ποντιακές συμμορίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ακολουθώντας την πάγια τακτική της Τουρκίας να υπεραμύνεται και να υπερηφανεύεται για αυτό το φρικτό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Δείτε το δημοσίευμα:

01 03 02 03 03 03

Κατά τον Νίκο Ασλανίδη, πάντως, αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος… Μια βασική αιτία είναι η τάση «αφύπνισης» -και μέσω των σύγχρονων DNA τεστ- στα οποία φαίνεται ότι η εθνοτική καταγωγή εκατοντάδων χιλιάδων Τούρκων πολιτών στην περιοχή του Πόντου είναι… ελληνική! Αυτό είναι κάτι που τρομάζει το τουρκικό κράτος και φυσικά θέλει να καταπνίξει όποιες φωνές αναδεικνύουν κάτι τέτοιο – όπως ενός διακεκριμένου Πόντιου δημοσιογράφου…

Το Newsbomb είχε πραγματοποιήσει οδοιπορικό στον Πόντο το οποίο ανέδειξε ακριβώς αυτή την κατάσταση, το οποίο έτυχε τεράστιας αποδοχής με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, σε Ελλάδα και Τουρκία…

Δείτε το ρεπορτάζ:

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΜ-Θ:

Η ΕΣΗΕΜ-Θ καταδικάζει την απαγόρευση εισόδου του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη στην Τουρκία.

Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την ενέργεια των τουρκικών Αρχών να απαγορεύσουν την είσοδο στην Τουρκία στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη, που συμμετείχε σε πολυμελή αποστολή μελών της Ένωσης στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την επίσκεψη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, την οποία οργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Ο συνάδελφος, γνωστός για την πολυετή και αξιόπιστη επαγγελματική του πορεία, αλλά και για το εκτεταμένο δημοσιογραφικό-ερευνητικό έργο του σχετικά με τον Ποντιακό Ελληνισμό, ενημερώθηκε από την τουρκική Αστυνομία στα σύνορα ότι του απαγορεύεται η είσοδος στην Τουρκία, χωρίς καμία σαφή αιτιολόγηση πέραν του χαρακτηρισμού του ως «ανεπιθύμητου προσώπου, επικίνδυνου για τη χώρα».

Η ενέργεια αυτή μαρτυρεί την ανελεύθερη αντίληψη των τουρκικών Αρχών σχετικά με τη δημοσιογραφία και την Ενημέρωση, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος των δημοσιογράφων να κινούνται, να ερευνούν και να μεταδίδουν πληροφορίες χωρίς περιορισμούς.Το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ, πέρα από τις άμεσες ενέργειές του την περασμένη Παρασκευή 17/10 για την ασφαλή επιστροφή του Νίκου Ασλανίδη σε ελληνικό έδαφος, συναντήθηκε χτες, Σάββατο 18/10, με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Πρέσβη Κωνσταντίνο Κούτρα, και συζήτησε μαζί του την υπόθεση για την οποία έχει ενημερωθεί το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, ενημέρωσε για το ζήτημα την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και προετοιμάζει σχετικές καταγγελίες σε φορείς και όργανα της διεθνούς δημοσιογραφικής κοινότητας, ώστε να καταδικαστεί η απαράδεκτη στάση που σταθερά διατηρεί η Τουρκία απέναντι στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία.

