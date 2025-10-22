Νίκος Δένδιας: Έχουμε την δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones ετησίως

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ) στις Αχαρνές, όπου ενημερώθηκε για τις δυνατότητες παραγωγής και τεχνολογικής ανάπτυξης drones.

Το 306 ΕΒΤ λειτουργεί πλέον ως κέντρο παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones) κατηγορίας Ι και First Person View (FPV), καθώς και μεγαλύτερων τύπων, με ετήσια δυνατότητα παραγωγής πάνω από 1.000 μονάδες.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει δύο πρωτότυπους φορητούς σταθμούς για παραγωγή drones επί του πεδίου, που πρόκειται να παρουσιαστούν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Οι σταθμοί αυτοί έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τις μεγάλες μονάδες του Στρατού κατά την επιχειρησιακή δράση.

Μετά την ενημέρωση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών, έναν βασικό πυλώνα της υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας.

Γύρω μας, σε αυτό τον χώρο, υπάρχει κάτι κυριολεκτικά για την Πατρίδα μας πρωτοφανές. Με πρωτοβουλία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, υλοποιείται ένα καίριο βήμα, τολμώ να πω ένα άλμα, στη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας στη νέα εποχή.

Εδώ έχουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων, drones, κατηγορίας Ι και First Person View (FPV), αλλά και μεγαλύτερων drones κατηγορίας Ι, καθώς επίσης εδώ έχουμε αναπτύξει δύο πρωτότυπους φορητούς σταθμούς παραγωγής drones, οι οποίοι θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Και είναι κατασκευασμένοι για να ακολουθούν τις μεγάλες μονάδες μας. Δηλαδή, να μπορούν να παράγουν FPV drones επί του πεδίου.

Έχουμε ήδη αναπτύξει εδώ, στο εργοστάσιο αυτό, τη δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones τον χρόνο. Και αυτό σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καινοτομίας, το ΚΕΤΑΚ, το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων και το ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας).

Πρόκειται για μια καινούργια αντίληψη, η οποία όχι απλώς εξοικονομεί πόρους, αλλά αλλάζει τη νοοτροπία αγοράς προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας από το «ράφι».

Και θέλω να υπογραμμίσω ότι εδώ όχι μόνο παράγονται τα drones, εδώ παράγεται και εξελίσσεται και το λογισμικό των drones.

Είναι αυτό το εργοστάσιο η ζωντανή απόδειξη της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας στη νέα εποχή. Η πραγματική απτή υλοποίηση της «Ατζέντας 2030».

Και εδώ νιώθω την υποχρέωση να συγχαρώ τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αλλά και όλα τα στελέχη που είναι και εργάζονται εδώ.

Η Ελλάδα εδώ είναι μέσα στον 21ο αιώνα και μάλιστα με πολύ γρήγορα βήματα.

Θα ήθελα να πω ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη μετάβαση, γιατί η χώρα μας είναι μια χώρα έναντι της οποίας υφίσταται απειλή.

Και η ελπίδα για να μπορούμε διαχρονικά να αποτρέπουμε τις απειλές είναι να αναπτύξουμε τις δικές μας ελληνικές δυνατότητες.

Ελληνικές δυνατότητες, ελληνικά μυαλά, ελληνικά χέρα, ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, παραλαμβάνοντας από τον Διοικητή του 306 ΕΒΤ, Συνταγματάρχη (ΤΧ) Ευστάθιο Γκότση, αναμνηστικό δώρο για την επίσκεψή του ένα αντίγραφο τετράπτερου drone, κατασκευής του εργοστασίου, ανέφερε:

«Θα παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό της χώρας να έρθει να δει τι φτιάχνουμε εδώ. Νομίζω ότι θα αισθανθεί κι αυτός πολύ υπερήφανος για το τι έχει επιτευχθεί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χρονικό διάστημα μηνών από εσάς και τους συνεργάτες σας, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κι αυτό θα το κρατήσω. Είναι δείγμα άλματος. Δεν είναι απλώς απόδειξη μιας κατασκευής. Ευχαριστώ πολύ».

Επισημαίνεται ότι το 306 ΕΒΤ μέχρι πριν λίγους μήνες είχε ως επιπλέον αποστολή τη συντήρηση drones πολιτικού τύπου. Με πρωτοβουλία του ΓΕΣ, το Τμήμα αυτό αναβαθμίστηκε και έγινε γραμμή ανάπτυξης, παραγωγής λογισμικού, drones, εξομοιωτών πτήσης drones, αλλά και συντήρησής τους.

Μάλιστα, μπορεί να παράγει τετρακόπτερα καθώς και σταθερής πτέρυγας drones. Τα drones αυτά δύναται να αναλάβουν αποστολή επιτήρησης και παρατήρησης, άφεσης φορτίου και «καμικάζι».

Επιπρόσθετα το ΓΕΣ διαθέτει δύο κινητές μονάδες στις οποίες πραγματοποιούνται όλες οι παραπάνω εργασίες πλησίον των πεδίων επιχειρήσεων.

Τέλος το 306 ΕΒΤ έχει συμβάλει στην αναβάθμιση του Μ1117, το οποίο θα παρελάσει την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει εγκαταστήσει επί του οχήματος ηλεκτροοπτικό αισθητήρα και drone το οποίο συνεργάζεται με το όχημα στις αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης.

