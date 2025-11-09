Δένδιας στη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας:Είμαστε σε εποχή αλλαγής, αλλά ένα πράγμα δεν αλλάζει...

Παρουσία του ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια ολοκληρώθηκε η αεροπορική επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας στον Φλοίσβο του Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο του Εορτασμού για τον Προστάτη της Αρχάγγελο Μιχαήλ

Δένδιας στη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας:Είμαστε σε εποχή αλλαγής, αλλά ένα πράγμα δεν αλλάζει...
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, όπου παρακολούθησε την αεροπορική επίδειξη που διοργάνωσε η Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στις επιδείξεις έλαβε μέρος μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς F-35 της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας. Συμμετείχαν επίσης ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών “Rafale”, οι Ομάδες Αεροπορικών Επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και μεμονωμένου αεροσκάφους T-6A Texan II «Δαίδαλος», ιστορικά αεροσκάφη Τ6 “Harvard” και “Spitfire Mk IX”.

Επίδειξη πτητικών δυνατοτήτων έγινε επίσης από αεροσκάφη πολιτικού τύπου των εταιρειών “Sky Express” και “Aegean Airlines”.

Μετά το τέλος της αεροπορικής επίδειξης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε:

bk23360.jpg

«Γιορτάζουμε μαζί με τους Αρχαγγέλους, την ημέρα της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Και νομίζω ότι εδώ οι κάτοικοι της Αθήνας και του Παλαιού Φάληρου είχαν την δυνατότητα σε αυτήν την επίδειξη να καταλάβουν τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η Πολεμική μας Αεροπορία.

Αλλά κυρίως να αντιληφθούν το εξαιρετικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Των γυναικών και των αντρών που πετάνε αυτά τα αεροπλάνα. Και πετώντας αυτά τα αεροπλάνα, με τον τρόπο που τα πετάνε, παρέχουν ασφάλεια στην κάθε Ελληνίδα, στον κάθε Έλληνα πολίτη. Υπερασπίζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι δίπλα στην κοινωνία - όπως είπαμε πριν λίγες ημέρες στην Ελευσίνα - σε κάθε ανάγκη μας.

Είχα λοιπόν την ευκαιρία να συγχαρώ τον Αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας και να τον παρακαλέσω να διαβιβάσει σε όλους τους Ιπτάμενους, αλλά και στους Τεχνικούς και τα Στελέχη, τα πιο θερμά συγχαρητήρια, όχι μόνο τα δικά μου και της Κυβέρνησης, αλλά όλης της ελληνικής κοινωνίας, για το εκπληκτικό έργο που κάνουν.

Και κάτι τελευταίο. Είμαστε σε μια αλλαγή εποχής. Περνάμε στα F-35, περνάμε στα drones, περνάμε σε άλλες δυνατότητες. Ένα πράγμα όμως δεν θα αλλάξει. Η βασική αποστολή. Η στήριξη της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα και της Πατρίδας μας.

Χρόνια πολλά!».

Δείτε εικόνες:

0118
0218
0318
0418
0518
0618
0718
0818
0918
1018
1118
1218
1318
1418
1518
1618
1718
1818

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και η Βουλευτής Σοφία Βούλτεψη.

Από πλευράς στρατιωτικής ηγεσίας παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διοικητής της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου & Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής ως εκπρόσωπος του Α/ΓΕΣ.

Παρευρέθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και εκπρόσωποι φορέων.

Παρέστησαν ακόμα Επίτιμοι Αρχηγοί, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, οι Πρέσβεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Ali Obaid Al Dhaheri και Ali Khalfan Al-Mansouri του Κατάρ, Ακόλουθοι Άμυνας (ΑΚΑΜ) ξένων χωρών.

Δείτε το βίντεο:

0118
0218
0318
0418
0518
0618
0718
0818
0918
1018
1118
1218
1318
1418
1518
1618
1718
1818

