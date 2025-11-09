Νίκος Δένδιας: «Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου δημιούργησε την πλάνη για μια ελεύθερη Ευρώπη»

Σε ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου και τόνισε ότι «δημιούργησε την πλάνη πως όλοι οι πολίτες της Ευρώπης θα ζούσαν σε μια ελεύθερη και δημοκρατική ήπειρο».

Κατέληξε δε, σημειώνοντας ότι «η κατάσταση στην Ουκρανία σήμερα και το Τείχος της Λευκωσίας, που εξακολουθεί να διαιρεί την πρωτεύουσα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνουν ότι επρόκειτο για πλάνη».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου, στις 9/11/1989, δημιούργησε την πλάνη ότι θα ζούσαν έκτοτε όλοι οι πολίτες της ηπείρου μας σε μια ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη.

Η Ουκρανία σήμερα και το Τείχος της Λευκωσίας, που εξακολουθεί να διαιρεί την πρωτεύουσα κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μία επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για πλάνη».