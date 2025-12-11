Ολοκληρώθηκε η άσκηση του ΝΑΤΟ «LOYAL DOLOS 25» στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

Από την Τρίτη 2 έως και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, η τελική φάση της άσκησης του Στρατηγείου NATO Rapid Deployable Corps – Greece (NRDC-GR) σε ρόλο Σώματος Στρατού (War Fighting Corps – WFC), με την επωνυμία «LOYAL DOLOS 25».

Σκοπός της άσκησης, στην οποία συμμετείχε προσωπικό του NRDC-GR και ετέρων συμμαχικών δομών και χωρών του ΝΑΤΟ, ήταν να εκπαιδευτεί το Στρατηγείο NRDC-GR σε πολυπεδιακό περιβάλλον (Multidomain Environment) στη σχεδίαση υψηλής έντασης χερσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί το Στρατηγείο στο πλαίσιο του ρόλου του εντός της Συμμαχίας.

Επιπλέον την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, έλαβε χώρα η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day – DV Day) στο Στρατόπεδο «ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ» στην Άσσηρο, όπου οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη λειτουργία και την αποστολή του Στρατηγείου.

Στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών παρέστησαν:

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU – ΟHQ Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ)/NRDC-GR Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης και ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (AΣΔΙΘ) Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος.

Ο Υποδιοικητής της LANDCOM Lieutenant General Jez Bennett CBE.

Πρόξενοι και Ακόλουθοι Άμυνας, εν ενεργεία και απόστρατοι Αξιωματικοί.

Δείτε περισσότερες εικόνες:

Διαβάστε επίσης