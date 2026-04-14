Παντελής Γκέλης: Αθάνατος! Είκοσι χρόνια από τη συντριβή του Mirage 2000 στο Γαλαξίδι

Η Πολεμική Αεροπορία τιμά σήμερα τον Σμηναχό που έπεσε στο καθήκον στις 14 Απριλίου του 2006

Δημήτρης Δρίζος

  • Στις 14 Απριλίου 2006, ο Σμηναγός Παντελής Γκέλης σκοτώθηκε σε συντριβή Mirage 2000 στο όρος Πτώο κοντά στο Γαλαξίδι.
  • Ο πιλότος αντιμετώπισε σοβαρά τεχνικά προβλήματα, όπως δυσλειτουργία στον αυτόματο πιλότο και προβλήματα στον ασύρματο και ραντάρ.
  • Η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου διακόπηκε και ενεργοποιήθηκε φάση κινδύνου, αλλά ο πιλότος δεν χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης.
  • Οι έρευνες διάσωσης δυσκόλεψαν λόγω κακών καιρικών συνθηκών, πυκνής νέφωσης και δύσβατης περιοχής.
  • Η σορός του πιλότου και τμήματα του αεροσκάφους βρέθηκαν το πρωί της 15ης Απριλίου σε υψόμετρο κοντά στη λίμνη Παραλίμνη.
Στις 14 Απριλίου 2006, ο Σμηναγός (Ι) Παντελής Γκέλης έχασε τη ζωή του όταν το αεροσκάφος του τύπου Mirage 2000 κατέπεσε στο όρος Πτώο, κοντά στο Γαλαξίδι. Ο πιλότος, παρότι αντιμετώπισε σοβαρά τεχνικά προβλήματα, προσπάθησε μέχρι το τέλος να διασώσει το αεροσκάφος του.

Το πρωί της Παρασκευής, 14 Απριλίου 2006, δύο Mirage απογειώθηκαν από την Τανάγρα στις 08:56. Λίγα λεπτά μετά, ο χειριστής του μονοθέσιου αεροσκάφους ενημέρωσε για δυσλειτουργία στον αυτόματο πιλότο. Στις 08:58:45 καταγράφηκε προσπάθεια επικοινωνίας του πιλότου με τον πύργο ελέγχου της Τανάγρας, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Αμέσως ο πύργος ελέγχου έθεσε σε κατάσταση αμφιβολίας το συγκεκριμένο αεροσκάφος και στις 09:02, όταν ο αρχηγός ζεύγους επιβεβαίωσε την επικοινωνία, ενεργοποιήθηκε η φάση κινδύνου και ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Τα ραντάρ κατέγραψαν το Mirage να κινείται σε ύψος άνω των 6.000 ποδών, περίπου 12 μίλια από την απογείωση, ακολουθώντας δεξιόστροφη πορεία που διέφερε από αυτήν του αρχηγού ζεύγους. Σύμφωνα με πληροφορίες από επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας, ο πιλότος αναγκάστηκε να αναλάβει χειροκίνητη πλοήγηση εντός πυκνής νέφωσης, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης.

Παράλληλα, η βλάβη επηρέασε τη λειτουργία του ασυρμάτου και του ραντάρ, καθιστώντας δύσκολη την επικοινωνία και τον εντοπισμό του αεροσκάφους. Ο χειριστής δεν ενεργοποίησε το σύστημα εκτίναξης, με αποτέλεσμα να μην σταλεί ποτέ σήμα εγκατάλειψης στο αρχηγείο τακτικής αεροπορίας στη Λάρισα.

Οι έρευνες επηρεάστηκαν σημαντικά από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τη χαμηλή νέφωση, την πυκνή βλάστηση και το δύσβατο της περιοχής. Μετά από ολονύκτιες προσπάθειες πεζοπόρων τμημάτων και εκπαιδευμένων σκύλων, μικρά τμήματα του αεροσκάφους και η σορός του Σμηναγού βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου 15 Απριλίου, στις 10:08, σε υψόμετρο περίπου 1.000 ποδών βόρεια της λίμνης Παραλίμνη.

Novibet
