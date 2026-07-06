Δένδιας: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή drones

Snapshot Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εγκαινίασε το Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων στην Τρίπολη.

Το Κέντρο αποτελεί μέρος της συνολικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 με την «Ατζέντα 2030».

Η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει μέχρι το 2030 η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων οχημάτων στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θεωρείται απαραίτητη για την εθνική επιβίωση και τη διασφάλιση του δικαίου μέσω της δημιουργίας παραγόντων ισχύος. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα στα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων, στην Τρίπολη.

Σε σχετική ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει:

«Με μεγάλη υπερηφάνεια παρευρέθηκα στα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων στην Τρίπολη. Ένα σημαντικό στοιχείο της συνολικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 υπό την επικεφαλίδα “Ατζέντα 2030”. Μια ολιστική προσέγγιση προστασίας της Πατρίδας μας, βασισμένη σε μια βασική, κύρια και θεμελιώδη παραδοχή: Ότι πρέπει να αλλάξουν όλα».

Με μεγάλη υπερηφάνεια παρευρέθηκα στα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων στην #Τρίπολη. Ένα σημαντικό στοιχείο της συνολικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 υπό την επικεφαλίδα «Ατζέντα 2030».



Μια… pic.twitter.com/kRws11VWZG — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 6, 2026

Στον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η Πατρίδα μας έχει τη φιλοδοξία το 2030 να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση Αυτόνομων Οχημάτων στον αέρα, στη θάλασσα, στη στεριά. Θα επιδιώξουμε αυτόν τον στόχο με συνέχεια και συνέπεια, διότι είναι ένας στόχος απαραίτητος για τη διασφάλιση του μέγιστου αγαθού, της εθνικής μας επιβίωσης. Η ανθρωπότητα έχει περάσει σε μια εποχή που ισχύ παράγει η πραγματική δυνατότητα και όχι το δίκαιο. Κατά συνέπεια, ακριβώς για να προασπίσουμε το δίκαιο οφείλουμε να δημιουργήσουμε παράγοντες ισχύος».

Η Πατρίδα μας έχει τη φιλοδοξία το 2030 να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση Αυτόνομων Οχημάτων στον αέρα, στη θάλασσα, στη στεριά.



Θα επιδιώξουμε αυτόν τον στόχο με συνέχεια και συνέπεια, διότι είναι ένας στόχος απαραίτητος για τη διασφάλιση του μέγιστου… pic.twitter.com/rmNn4HQj3u — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 6, 2026

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