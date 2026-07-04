Δένδιας για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ: «Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί»

Snapshot Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε ευχές για την 250ή επέτειο της αμερικανικής Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Τόνισε τη σημασία των ισχυρών ελληνοαμερικανικών σχέσεων που βασίζονται σε κοινές αξίες και αγώνες για την ελευθερία.

Υπογράμμισε τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Επισήμανε την κοινή προσήλωση σε δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και ειρήνη ως θεμέλια των διμερών σχέσεων. Snapshot powered by AI

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απηύθυνε θερμές ευχές για την 250ή επέτειο της αμερικανικής Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, επισημαίνοντας τη μεγάλη σημασία των ισχυρών ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στην ανάρτησή του, τόνισε τον κοινό αγώνα για ελευθερία και τις κοινές αξίες που ενώνουν τις δύο χώρες.

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τις ευχές του προς την κυβέρνηση και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, με αφορμή τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Αναφέρθηκε στους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τους «ισχυρούς» και θεμελιωμένους σε μακρόχρονους αγώνες για την ελευθερία.

«Θερμές ευχές στην Κυβέρνηση και τον λαό των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας», έγραψε σε ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.

«Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί, θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την Ελευθερία και τη διαχρονική προσήλωσή μας σε κοινές αξίες, με συνδετικό κρίκο την ακμάζουσα ελληνική ομογένεια», πρόσθεσε.