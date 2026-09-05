Αυτές είναι οι δύο πρώτες γυναίκες εθελόντριες στρατονόμοι (Βίντεο)

Snapshot Οι δύο πρώτες γυναίκες στρατονόμοι, Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και Θεοπίστη Χωτίδου, εντάχθηκαν επίσημα στις μονάδες του Ελληνικού Στρατού μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.

Η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας στο στρατόπεδο Ρούσσου Καρδίτσας, παρουσία στρατιωτικών και πολιτικών εκπροσώπων.

Η επιλογή των δύο γυναικών ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφίους θεωρείται ύψιστη τιμή, ισοδύναμη με αυτή των Ευζώνων.

Η στρατιωτική ηγεσία δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες υπηρεσίας για τις νέες στρατονόμους, επισημαίνοντας τη σημασία της ψυχικής και σωματικής θωράκισής τους.

Οι νέες στρατονόμοι τόνισαν την περηφάνια τους για την υπηρεσία και ενθάρρυναν άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους ως απόφαση ζωής και επαγγελματική εμπειρία. Snapshot powered by AI

Στις μονάδες του Ελληνικού Στρατού, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, εντάχθηκαν οι δύο πρώτες γυναίκες στρατονόμοι.

Η τελετή αποφοίτησης και ονομασίας των δύο νέων δεκανέων πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας, στο στρατόπεδο «Συνταγματάρχη ΠΖ Θωμά Νικήτα (Μούντζια)» στο Ρούσσο Καρδίτσας, παρουσία της διοίκησης του στρατοπέδου. Πρόκειται για τις πρώτες γυναίκες που αναλαμβάνουν καθήκοντα στρατονόμου πανελλαδικά, όπως αναφέρει το karditsalive.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής και τις ευχές της ηγεσίας για καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα, οι δύο νέες στρατονόμοι, Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και Θεοπίστη Χωτίδου, μίλησαν για την απόφασή τους να υπηρετήσουν εθελοντικά στο karditsalive.net.

Την δοξολογία παρέθεσε χοροστατώντας, Ιερέας του Γενικού Επιτελείου Στρατού ενώ μετά το πέρας της απονεμήθηκαν τα αναμνηστικά διπλώματα στις νέες Στρατονόμους.

Κατόπιν, ο Διοικητής του Στρατοπέδου, Συνταγματάρχης ΠΖ κ. Ζαχαρόπουλος απηύθυνε χαιρετισμό, ευχόμενος μεταξύ άλλων υγεία και καλή θητεία στις νέες δεκανείς, ενώ τόνισε πως η επιλογή τους ανάμεσα σε χιλιάδες υποψήφιες αποτελεί ύψιστη τιμή, ανάλογη με εκείνη των Ευζώνων.

Από πλευράς του και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, ο Εκπρόσωπος του ΓΕΣ, ΣΧΗΣ ΤΘ κ. Πυρρής ανέγνωσε την ημερήσια διαταγή του Αρχηγού, σύμφωνα με τον οποίο κύριο μέλημα της στρατιωτικής ηγεσίας είναι οι Στρατονόμοι να υπηρετούν τη θητεία τους με τις καλύτερες συνθήκες και να επιστρέψουν στις οικογένειες τους θωρακισμένες ψυχικά και σωματικά.

Παρών στην εκδήλωση ο Αντπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κ. Τέλιος, η Βουλευτής Καρδίτσας Ασ. Σκόνδρα και η Δημοτική Σύμβουλος Καρδίτσας Ολγα Μακρή. Το παρών, έδωσαν επίσης εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και ειδικότερα ο Διοικητής Πυροσβεστικής Καρδίτσας, Αντιπύραρχος κ. Στυλ. Αυγέρος καθώς επίσης και εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, φίλοι και συγγενείς των δύο στρατονόμων.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής και τις ευχές της ηγεσίας για καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα, οι δύο νέες στρατονόμοι, Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και Θεοπίστη Χωτίδου, μίλησαν για την απόφασή τους να υπηρετήσουν εθελοντικά στην πρώτη γραμμή.

Η Θεοπίστη Χωτίδου στάθηκε στη σύνδεση με το στρατιωτικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας:

«Θέλαμε να ακολουθήσουμε τον στρατό, μας αρέσει η οικογένεια του στρατού. Είμαστε πολύ περήφανες που έχουμε έρθει στη Στρατονομία και είναι κάτι που θέλουμε να ακολουθήσουμε και έπειτα.»

Από την πλευρά της, η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου έστειλε ένα σαφές μήνυμα ενθάρρυνσης προς όλες τις νέες γυναίκες που ίσως διστάζουν να κάνουν το ίδιο βήμα:

«Αισθανόμαστε περηφάνια γιατί υπηρετούμε για τη χώρα μας και είμαστε ουσιαστικά πρώτη γραμμή. Σε κάθε κοπέλα που θα ήθελε να το τολμήσει, θα της πω να το τολμήσει “επί χίλια”. Είναι μία εμπειρία και απόφαση ζωής, μπορεί να της προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχει πάρει για τη ζωή της.»

Σε δηλώσεις προχώρησε επίσης λίγο μετά την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία και ο Συνταγματάρχης κ. Πυρρής, ευχόμενος καλή επιτυχία και καλή δύναμη στα νέα καθήκοντα των δεκανέων, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως αναλαμβάνουν μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στην Πατρίδα.