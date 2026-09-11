Δέκα παραβιάσεις με οπλισμένα F16 και δύο εμπλοκές στο Αιγαίο από τουρκικά μαχητικά

Snapshot Η Τουρκία προχώρησε σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις του FIR Αθηνών στο Αιγαίο την ημέρα επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο.

Έξι τουρκικά F-16, εκ των οποίων τέσσερα οπλισμένα, και τρία drone πέταξαν πάνω από το βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Δύο από τις 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου κατέληξαν σε εμπλοκές μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.

Ο αριθμός των παραβιάσεων ήταν ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2023. Snapshot powered by AI

Κλιμακώνει την προκλητικότητα η Τουρκία έναντι της Ελλάδας στο Αιγαίο, την ημέρα μάλιστα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το Καστελλόριζο. Ανάλογος αριθμός παραβιάσεων είχε να παρατηρηθεί πριν από τον Μάρτιο του 2023.

Συγκεκρμένα, η Τουρκία προχώρησε την Παρασκευή σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις του FIR Αθηνών στο Αιγαίο.

Έξι μαχητικά F-16, εκ των οποίων τα τέσσερα οπλισμένα σε σχηματισμούς τριών ζευγών και τρία drone πέταξαν πάνω από το βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Από τις 10 συνολικά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τα οπλισμένα F-16, οι δύο κατέληξαν σε εμπλοκές με τα ελληνικά μαχητικά.

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από ελληνικά μαχητικά.

Διαβάστε επίσης