Οπλισμένα τουρκικά F16 ανατολικά της Ρόδου -Οι Τούρκοι δεν σέβονται το πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

«Αερομαχία» στο Αιγαίο την  ώρα που η Πολεμική Αεροπορία αποχαιρετά τους δύο πιλότους του Phantom

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Οπλισμένα τουρκικά F16 ανατολικά της Ρόδου -Οι Τούρκοι δεν σέβονται το πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τουρκικά οπλισμένα F-16 παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου, προκαλώντας αερομαχίες με ελληνικά μαχητικά.
  • Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία απάντησε άμεσα με απογείωση 4 οπλισμένων μαχητικών από την Κρήτη.
  • Σε μία αερομαχία, ελληνικό μαχητικό βρέθηκε σε θέση κατάρριψης τουρκικού F-16.
  • Συνολικά 5 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας 5 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο.
  • Η πρόκληση σημειώθηκε την ίδια ημέρα που οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θρηνούσαν τους δύο πιλότους του Phantom που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα.
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Σε νέα ωμή πρόκληση με οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου, προχώρησε η Τουρκία, ενώ οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θρηνούν τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στην Τανάγρα μετά τη συντριβή του αεροσκάφους τους.

Η Άγκυρα έστειλε ζεύγος οπλισμένων μαχητικών F-16, τα οποία παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου, στις 12.00 το μεσημέρι.

Απέναντι στη νέα πρόκληση της Τουρκίας, άμεση ήταν η απάντηση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία απογείωσε από την Κρήτη 4 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία προχώρησαν σε σκληρές αερομαχίες με τους Τούρκους πιλότους.

Μάλιστα, μία αερομαχία κατέληξε σε εμπλοκή με τουρκικό F-16 σε θέση κατάρριψης από ελληνικό μαχητικό.

Συνολικά 5 τουρκικά αεροσκάφη εισέβαλαν στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

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