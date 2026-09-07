Οπλισμένα τουρκικά F16 ανατολικά της Ρόδου -Οι Τούρκοι δεν σέβονται το πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Snapshot Τουρκικά οπλισμένα F-16 παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου, προκαλώντας αερομαχίες με ελληνικά μαχητικά.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία απάντησε άμεσα με απογείωση 4 οπλισμένων μαχητικών από την Κρήτη.

Σε μία αερομαχία, ελληνικό μαχητικό βρέθηκε σε θέση κατάρριψης τουρκικού F-16.

Συνολικά 5 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας 5 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο.

Η πρόκληση σημειώθηκε την ίδια ημέρα που οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θρηνούσαν τους δύο πιλότους του Phantom που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Snapshot powered by AI

Σε νέα ωμή πρόκληση με οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου, προχώρησε η Τουρκία, ενώ οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θρηνούν τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στην Τανάγρα μετά τη συντριβή του αεροσκάφους τους.

Η Άγκυρα έστειλε ζεύγος οπλισμένων μαχητικών F-16, τα οποία παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου, στις 12.00 το μεσημέρι.

Απέναντι στη νέα πρόκληση της Τουρκίας, άμεση ήταν η απάντηση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία απογείωσε από την Κρήτη 4 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία προχώρησαν σε σκληρές αερομαχίες με τους Τούρκους πιλότους.

Μάλιστα, μία αερομαχία κατέληξε σε εμπλοκή με τουρκικό F-16 σε θέση κατάρριψης από ελληνικό μαχητικό.

Συνολικά 5 τουρκικά αεροσκάφη εισέβαλαν στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

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