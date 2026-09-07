Οπλισμένα τουρκικά F16 ανατολικά της Ρόδου -Οι Τούρκοι δεν σέβονται το πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις
«Αερομαχία» στο Αιγαίο την ώρα που η Πολεμική Αεροπορία αποχαιρετά τους δύο πιλότους του Phantom
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- Τουρκικά οπλισμένα F-16 παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου, προκαλώντας αερομαχίες με ελληνικά μαχητικά.
- Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία απάντησε άμεσα με απογείωση 4 οπλισμένων μαχητικών από την Κρήτη.
- Σε μία αερομαχία, ελληνικό μαχητικό βρέθηκε σε θέση κατάρριψης τουρκικού F-16.
- Συνολικά 5 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας 5 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο.
- Η πρόκληση σημειώθηκε την ίδια ημέρα που οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θρηνούσαν τους δύο πιλότους του Phantom που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα.
Σε νέα ωμή πρόκληση με οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου, προχώρησε η Τουρκία, ενώ οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θρηνούν τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στην Τανάγρα μετά τη συντριβή του αεροσκάφους τους.
Η Άγκυρα έστειλε ζεύγος οπλισμένων μαχητικών F-16, τα οποία παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου, στις 12.00 το μεσημέρι.
Απέναντι στη νέα πρόκληση της Τουρκίας, άμεση ήταν η απάντηση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία απογείωσε από την Κρήτη 4 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία προχώρησαν σε σκληρές αερομαχίες με τους Τούρκους πιλότους.
Μάλιστα, μία αερομαχία κατέληξε σε εμπλοκή με τουρκικό F-16 σε θέση κατάρριψης από ελληνικό μαχητικό.
Συνολικά 5 τουρκικά αεροσκάφη εισέβαλαν στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.