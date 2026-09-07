Ερντογάν: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι στην περικύκλωση της χώρας μας»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου, προειδοποιώντας ότι η Άγκυρα δεν θα παραμείνει αμέτοχη απέναντι σε κινήσεις που, όπως υποστήριξε, αποσκοπούν στην περικύκλωση της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή.

Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένη χώρα, ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα προς πολλαπλούς αποδέκτες, υπογραμμίζοντας ότι η ψύχραιμη στάση της Άγκυρας δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως αδυναμία.

«Ας μην οδηγείται κανείς σε λάθος συμπεράσματα από τη στάση μας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει παρεμβάσεις στα εδάφη που θεωρεί πατρίδα της.

Ο Ερντογάν προειδοποίησε παράλληλα ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και δεν θα μείνει αδρανής απέναντι σε κινήσεις που θεωρεί εχθρικές.

«Δεν θα παρακολουθήσουμε από την άκρη εχθρικά βήματα που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας στην περιοχή», δήλωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε στη συνέχεια μήνυμα με σαφείς αναφορές στην περιφερειακή ασφάλεια.

«Θέλω να το πω ξεκάθαρα: η ψύχραιμη στάση μας να μην οδηγήσει κανέναν σε διαφορετικές αυταπάτες. Σε αυτά τα εδάφη δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να πραγματοποιήσει χειρουργικές επεμβάσεις [σ.σ. να επιβάλει τετελεσμένα ή παρεμβάσεις]. Δεν θα καθίσουμε στις κερκίδες και θα παρακολουθούμε εχθρικές κινήσεις που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας στην περιοχή», δήλωσε.

Στην ίδια δήλωση, ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε να παρουσιάσει την Τουρκία ως δύναμη που δεν επιδιώκει σύγκρουση, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχθεί περιορισμούς στην περιφερειακή της δράση.

«Η Τουρκία δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας, κοινωνίας, θρησκείας ή πολιτισμού», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι στόχος της Άγκυρας είναι να συνεχίσει την πορεία της ως «ανεξάρτητο και ευημερούν κράτος» μέσα σε μια δύσκολη γεωπολιτική πραγματικότητα.

Ο Ερντογάν συνέδεσε την ενίσχυση της Τουρκίας με τις προσπάθειες για σταθερότητα στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι όσοι ενοχλούνται από αυτή την πολιτική δεν μπορούν να ανακόψουν την πορεία της χώρας.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις και τη συνεργασία με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, στη βάση μιας πολιτικής που, όπως είπε, δίνει έμφαση στις συμμαχίες, την ενότητα και την αλληλεγγύη.

Στο στόχαστρο του Ερντογάν το Ισραήλ

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Τούρκος πρόεδρος απέναντι στο Ισραήλ, στο οποίο απέδωσε την ευθύνη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως υποστήριξε, το κόστος της σύγκρουσης δεν περιορίζεται στο Ιράν ή στις χώρες του Κόλπου, αλλά επηρεάζει το σύνολο της διεθνούς κοινότητας.

Ο Ερντογάν κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι με τη στάση του υπονόμευσε τη συμφωνία του Ιουνίου, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε δημιουργήσει προοπτικές αποκλιμάκωσης και ανακούφισης για την περιοχή.

«Η καταιγίδα των κρίσεων στην περιοχή μας δεν θα κοπάσει έως ότου αλλάξει αυτή η ακραία νοοτροπία, η οποία αντιμετωπίζει ακόμη και την παραμικρή πιθανότητα ειρήνης ως απειλή», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, τα τουρκικά ΜΜΕ επαναφέρουν στο προσκήνιο την πάγια θέση της Άγκυρας σχετικά με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Στα δημοσιεύματα γίνεται αναφορά στο «casus belli» που έχει διατυπώσει η Τουρκία από το 1995, ενώ η συζήτηση συνδέεται με τις πρόσφατες ελληνικές αναφορές στο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων.

Η εξέλιξη αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τις ισορροπίες και τις εντάσεις στο Αιγαίο.

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