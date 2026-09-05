Τουρκικά UAV παραβίασαν οκτώ φορές τον Εθνικό Εναέριο Χώρο στο Αιγαίο
Για ακόμη μια ημέρα η τουρκική αεροπορία προχώρησε σε παραβιάσεις του FIR Αθηνών
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Πέντε τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) καταγράφηκαν σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στο FIR Αθηνών, προχωρώντας σε συνολικά οκτώ παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) και έξι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.).
Οι παραβάσεις και παραβιάσεις σημειώθηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.
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