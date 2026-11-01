Ο ναύαρχος Φενέκος απαντά γιατί δεν βυθίστηκε η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

Snapshot Η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα» δεν βυθίστηκε ως πολεμική μονάδα, αλλά ένα παροπλισμένο σκάφος που είχε φέρει το όνομα αυτό.

Η ταυτότητα ενός πολεμικού πλοίου παύει να υφίσταται με τον παροπλισμό και την αφαίρεση των διακριτικών του.

Η «Μπουμπουλίνα» είχε ιστορική και συμβολική σημασία ως η μοναδική μονάδα με γυναικείο όνομα στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ο ναύαρχος Φενέκος επικρίνει την επικοινωνιακή παρουσίαση της βύθισης και ζητά σεβασμό στην ιστορική συνέχεια και ναυτική παράδοση.

Το Πολεμικό Ναυτικό πρέπει να προστατεύει την ιστορική ταυτότητα των ονομάτων του και να αποφεύγει λανθασμένους συμβολισμούς. Snapshot powered by AI

Ο ναύαρχος Στέλιος Φενέκος, πρώτος κυβερνήτης της φρεγάτας «Μπουμπουλίνα», παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση που προκλήθηκε από τη βύθιση του παροπλισμένου πλοίου που έφερε το ιστορικό όνομα, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο που παρουσιάστηκε το γεγονός.

Ο Στέλιος Φενέκος τονίζει ότι δεν βυθίστηκε η ιστορική πολεμική μονάδα, αλλά ένα παροπλισμένο σκάφος που κάποτε έφερε το συγκεκριμένο όνομα. Όπως εξηγεί, η ταυτότητα ενός πολεμικού πλοίου παύει να υφίσταται με τον παροπλισμό του, όταν ολοκληρώνεται η ενεργός υπηρεσιακή του πορεία και αφαιρούνται τα διακριτικά του.

Παράλληλα, αναφέρεται στη συμβολική και ιστορική σημασία του ονόματος της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, ασκώντας κριτική στην επικοινωνιακή παρουσίαση της βύθισης και υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της ναυτικής παράδοσης και της ιστορικής συνέχειας του Πολεμικού Ναυτικού.

«Τα πολεμικά πλοία παροπλίζονται. Τα σκαριά βυθίζονται. Τα ονόματα, η ιστορία και η ναυτική παράδοση δεν βυθίζονται με καμία τορπίλη», καταλήγει στην παρέμβασή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Η θεσμική ταυτότητα των πολεμικών πλοίων και ο σεβασμός στη ναυτική ιστορία και παράδοση είναι θεμελιώδεις αξίες στο Π.Ν.

Τις τελευταίες ημέρες διαβάσαμε και ακούσαμε επανειλημμένα ότι «το Πολεμικό Ναυτικό βύθισε τη φρεγάτα Μπουμπουλίνα». Εντυπωσιακές εικόνες από βολές βλημάτων και τορπίλης συνόδευσαν δημοσιεύματα που παρουσίαζαν τη βύθιση ως επιχειρησιακό επίτευγμα.

Ως πρώτος κυβερνήτης της φρεγάτας ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ, αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω ένα σοβαρό σφάλμα θεσμικής αντίληψης και επικοινωνιακής παρουσίασης.

Δεν βυθίστηκε η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ. Βυθίστηκε ένα παροπλισμένο σκάφος που κάποτε έφερε αυτό το ιστορικό όνομα.

Ένα πολεμικό πλοίο είναι Ναυτική μονάδα με όνομα, πολεμική σημαία, κυβερνήτη, πλήρωμα, αποστολή και ιστορία. Η ύψωση της Σημαίας σηματοδοτεί την ένταξή του στον Στόλο και η οριστική υποστολή της ολοκληρώνει την ενεργό υπηρεσιακή της υπόσταση.

Κατά την τελετή παροπλισμού, στις 18 Φεβρουαρίου 2013, δεν υποστάλθηκε απλώς η πολεμική σημαία. Αφαιρέθηκαν οι πινακίδες με το όνομα του πλοίου και τα χρυσά γράμματά του αποδόθηκαν συμβολικά στους κυβερνήτες που το κυβέρνησαν, αρχής γενομένης από το «Μ», που δόθηκε σε εμένα ως πρώτο κυβερνήτη.

Το σκαρί παρέμενε. Η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ως πολεμική μονάδα είχε ολοκληρώσει την αποστολή της.

Υπάρχει και μια βαθύτερη ιστορική διάσταση. Η Φρεγάτα ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ήταν η μοναδική μονάδα κρούσεως του Στόλου με γυναικείο όνομα, τιμώντας τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, μια εμβληματική ναυτική προσωπικότητα της Ελληνικής Επανάστασης, με διεθνή αναγνώριση για τα γυναικεία κινηματα της εποχής και αργότερα.

Σύμφωνα μάλιστα με την ευρέως καταγεγραμμένη ιστορική παράδοση, ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄ της απένειμε τον τιμητικό τίτλο του ναυάρχου του Ρωσικού στόλου και ένα μογγολικό σπαθί.

Το ευτράπελο είναι ότι το 2018, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, επί υπουργίας Πάνου Καμμένου, η ελληνική πολιτεία επέλεξε να της απονείμει τον βαθμό του υποναυάρχου επί τιμή. Μια επικοινωνιακά προβεβλημένη αναγνώριση, με βαθμό κατώτερο από εκείνον που της αποδίδει η ιστορική παράδοση. Σημιεωτεόν ότι οι βαθμοί αναγνωρίζονται μεταξύ των Πολεμικών Ναυτικών διαφορετικών χωρών!

ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ

Δεν αμφισβητώ την επιχειρησιακή αξία της χρησιμοποίησης παροπλισμένων σκαφών ως στόχων. Αμφισβητώ όμως την επιπολαιότητα με την οποία παρουσιάζεται ότι «βυθίστηκε η Μπουμπουλίνα» ή οποιοδήποτε άλλο πλοίο με αναφορά στο ιστορικό όνομα που έφερε πριν τον παροπλισμό.

Το Πολεμικό Ναυτικό οφείλει πρώτο να προστατεύει την ιστορική συνέχεια των ονομάτων του και να αποτρέπει τέτοιους εσφαλμένους συμβολισμούς.

Στον βυθό κατέληξε ένα παροπλισμένο σκαρί. Όχι η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ.

Τα πολεμικά πλοία παροπλίζονται. Τα σκαριά βυθίζονται. Τα ονόματα, η ιστορία και η ναυτική παράδοση δεν βυθίζονται με καμία τορπίλη.