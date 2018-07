Ανατριχίλα: Οι Iron Maiden τραγούδησαν για τον Μέγα Αλέξανδρο αγκαλιά με την ελληνική σημαία (vid)

Πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο κάνει σαφή αναφορά στην ελληνική καταγωγή του Μακεδόνα βασιλιά, αλλά και στο ρόλο που έπαιξε στη διάδοση της ελληνικής Παιδείας στην Ανατολή, γράφτηκε το 1986, ωστόσο οι Iron Maiden δεν το έχουν παίξει ποτέ σε συναυλία, καθώς ο... επίσημος λόγος σύμφωνα με τον Μπρους Ντίκινσον είναι πως «δεν θυμόμαστε πώς να παίξουμε το πολύ δύσκολο σόλο»…

Μόνο που την Παρασκευή (20/07) δεν χάλασαν χατίρι στους 36.000 Έλληνες, βάζοντας «φωτιά» στο Terra Vibe Park στη Μαλακάσα.

Νωρίτερα, είχαν διαρρεύσει πως θα παίξουν και το τραγούδι αφιερωμένο στον Ίκαρο της Ελληνικής μυθολογίας, «Flight of the Icarus», που έχει να ακουστεί σε live από το 1986.

Αυτοί είναι οι στίχοι του «Alexander the Great»

Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1986, οι Βρετανοί «θρύλοι» του Heavy Metal, Iron Maiden, κυκλοφόρησαν επίσημα, μέσω της δισκογραφικής εταιρίας «EMI», το δίσκο με τίτλο «Somewhere In Time» όπου περιείχε και το τραγούδι ύμνο για τον Μέγα Αλέξανδρο, «Alexander the Great».

«My son ask for thyself another Kingdom, for that which I leave is too small for thee» (King Philip of Macedonia – 339 B.C.)

Near to the east In a part of ancient Greece In an ancient land called Macedonia Was born a son To Philip of Macedon

The legend his name was Alexander At the age of nineteen He became the Macedon King And he swore to free all of Asia Minor By the Aegian Sea In 334 B.C.

He utterly beat the armies of Persia [Chorus:] Alexander the Great His name struck fear into hearts of men Alexander the Great Became a legend ‘mongst mortal men King Darius the third Defeated fled Persia

The Scythians fell by the river Jaxartes Then Egypt fell to the Macedon King as well And he founded the city called Alexandria By the Tigris river He met King Darius again And crushed him again in the battle of Arbela Entering Babylon And Susa, treasures he found Took Persepolis the capital of Persia [Chorus:]

Alexander the Great His name struck fear into hearts of men Alexander the Great Became a God amongst mortal men A Phrygian King had bound a chariot yoke And Alexander cut the ‘Gordian knot’ And legend said that who untied the knot He would become the master of Asia Hellenism he spread far and wide

The Macedonian learned mind Their culture was a western way of life He paved the way for Christianity Marching on, marching on The battle weary marching side by side Alexander’s army line by line

They wouldn’t follow him to India Tired of the combat, pain and the glory Alexander the Great His name struck fear into hearts of men Alexander the Great He died of fever in Babylon

«Μέγας Αλέξανδρος»

«Γιε μου, ψάξε για τον εαυτό σου ένα άλλο βασίλειο γιατί αυτό που αφήνω είναι πολύ μικρό για εσένα» (βασιλιάς Φίλιππος της Μακεδονίας – 339 π.Χ.)

Κοντά στην Ανατολή, σ’ ένα μέρος της Αρχαίας Ελλάδας Σε μια αρχαία γη ονομαζόμενη Μακεδονία Γεννήθηκε ένας γιος στον Φίλιππο τον Μακεδόνας Ο Θρύλος , το όνομα του οποίου ήταν Αλέξανδρος

Στην ηλικία των δεκαεννιά Έγινε ο Μακεδόνας βασιλιάς Και ορκίστηκε να ελευθερώσει όλη τη Μικρά Ασία Δίπλα στο Αιγαίο πέλαγος, το 334 π.Χ.

Νίκησε ολοκληρωτικά τους στρατούς της Περσίας Μέγας Αλέξανδρος Το όνομά του έκρουε το φόβο στις καρδιές των ανδρών Μέγας Αλέξανδρος

Έγινε Θρύλος ανάμεσα στους θνητούς

Ο βασιλιάς Δαρείος Γ’, ηττημένος, έφυγε απ΄ την Περσία Οι Σκύθες έπεσαν δίπλα στον ποταμό Ιαξάρτη

Τότε και η Αίγυπτος έπεσε στον Μακεδόνα βασιλιά Κι αυτός ίδρυσε την πόλη, που ονομάστηκε Αλεξάνδρεια Δίπλα στον Τίγρη ποταμό συνάντησε ξανά τον Δαρείο

Και τον συνέτριψε και πάλι στη μάχη στα Άρβυλα Μπαίνοντας σε Βαβυλώνα και Σούσα, θησαυρούς βρήκε Πήρε την Περσέπολη, την πρωτεύουσα της Περσίας Αλέξανδρος ο Μέγας

Το όνομά του έκρουε το φόβο στις καρδιές των ανδρών Αλέξανδρος ο Μέγας Έγινε ένας θεός ανάμεσα σε θνητούς

Ένας Φρύγας βασιλιάς είχε δέσει ένα ζυγό άμαξας Και ο Αλέξανδρος έκοψε το Γόρδιο δεσμό Και ο Θρύλος έλεγε ότι όποιος έλυνε το δεσμό Θα γινόταν ο Κύριος της Περσίας Τον Ελληνισμό διέδωσε σε μήκος και σε πλάτος Το μακεδονικά μαθημένο μυαλό

Η κουλτούρα τους ήταν ένας δυτικός τρόπος ζωής Έστρωσε το δρόμο για το Χριστιανισμό Προχωρώντας, προχωρώντας Η μάχη κουραστική, προχωρώντας δίπλα δίπλα Του Αλέξανδρου ο στρατός, γραμμή με γραμμή

Δεν ήθελαν να τον ακολουθήσουν στην Ινδία Κουρασμένοι από τη μάχη, τον πόνο και τη δόξα Αλέξανδρος ο Μέγας Το όνομά του έκρουε το φόβο στις καρδιές των ανδρών Αλέξανδρος ο Μέγας Πέθανε από πυρετό στη Βαβυλώνα».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ:

Και το «Flight Of Icarus»

Πτήση του Ίκαρου

Καθώς ο ήλιος χαράζει πάνω από το έδαφος

Ένας γέρος στέκεται επάνω στον λόφο

Καθώς το χώμα ζεσταίνεται από τις πρώτες αχτίδες φωτός

Ένα κελαΐδισμα σπάει την ηρεμία

Τα μάτια του είναι πυρωμένα

Δες τον παράφρονα στη ματιά του!

«πέτα στο δρόμο σου, σαν αετός!!

Πέτα ψηλά ως τον ήλιο!

Στο δρόμο σου, σαν αετός

Πέτα, ακούμπα τον ήλιο, ναι!»

Τώρα το πλήθος σκορπά και το νεαρό αγόρι αμφανίζεται

Κοιτάει το γέρο στα μάτια

Καθώς απλώνει τα φτερά του και φωνάζει στο πλήθος

«στο όνομα του θεού, του πατρός μου, πετάω!»

Τα μάτια του φαίνονται τόσο φωτεινά

Καθώς πετάει με τα φτερά ενός ονείρου

Τώρα ξέρει, ο πατέρας του των πρόδωσε

Τώρα τα φτερά του γίνονται στάχτες, στάχτες ο τάφος του!

«πέτα στο δρόμο σου, σαν αετός!!

Πέτα ψηλά ως τον ήλιο!

Στο δρόμο σου, σαν αετός

Πέτα, ακούμπα τον ήλιο, ναι!»

Πέτα στο δρόμο σου, σαν αετός!

Πέτα ψηλά ως τον ήλιο!

Στο δρόμο σου, σαν αετός!

Πέτα ψηλά ως τον ήλιο!

Στο δρόμο σου, σαν αετός!

Πέτα ακούμπα τον ήλιο, ναι!

Στο δρόμο σου, σαν αετός πέτα!

Πέτα ψηλά ως τον ήλιο!