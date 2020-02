40η Τελετή Αποφοίτησης του Mediterranean College (MC)

Our Graduates Redefine Success!

Οι απόφοιτοι ενός Πανεπιστημίου είναι ένα άρρηκτα συνδεδεμένο κομμάτι της ιστορίας του, και παράλληλα, αποτελούν την ομάδα πρεσβευτών του στην ελληνική και διεθνή επιστημονική σκηνή.

Διατηρώντας μια δημιουργική επαφή με τους παλαιότερους αποφοίτους, μέσω του MC – ALUMNI CLUB, το Mediterranean College αφιερώνει την 40η Τελετή Αποφοίτησης, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε… εκείνους!

Στην επετειακή αυτή διοργάνωση με τίτλο «Our Graduates Redefine Success» στη σκηνή του Θεάτρου του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» στην Αθήνα (Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020) & στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020) αναμένεται να βρεθούν, διακεκριμένα στελέχη, επιχειρηματίες, επιστήμονες, που με την ιδιότητα του παλαιού αποφοίτου του Κολλεγίου, θα μοιραστούν το δικό τους success story! Ο στόχος κοινός: Να εμπνεύσουν τους απόφοιτους της Τάξης του 2019 και να τους δώσουν, μέσα από τη δική τους επαγγελματική διαδρομή, το κίνητρο εκείνο που χρειάζονται για να πετύχουν!

Από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του Derby, θα παραβρεθούν για να συγχαρούν τους νέους απόφοιτους ο Pro-Vice Chancellor, Professor Keith Mc Lay και ο Russ Langley, Chief Performance Officer. Το Manchester Metropolitan University θα εκπροσωπήσουν η Professor Rebecca Lawthom, Head of International και η Dr Julie Wright, Head of Health Professions. Κεντρικός Ομιλητής της τελετής στην Αθήνα θα είναι ο Κωνσταντίνος Κουταλής, Manager Data Center IT Infrastructure, Google-Amsterdam, απόφοιτος του Mediterranean College (Τάξη 2002). Η κα. Μαρία Τσάκαλη, Head of Education, British Council και Επίτιμη Πρόξενος της Βρετανίας θα είναι κεντρική ομιλήτρια στη Θεσσαλονίκη.

Την 40η επετειακή Τελετή Αποφοίτησης του Mediterranean College στην Αθήνα, θα συντονίσει ο γνωστός παρουσιαστής & επιχειρηματίας Σάκης Τανιμανίδης.

