Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά - Πειραιάς, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, έπειτα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη γραμμή εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επίσης, στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις περιοχές του Πειραιά και της Γλυφάδας και εκτός λειτουργίας παραμένει μόνο η στάση Ασκληπιείο Βούλας.

