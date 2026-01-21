Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ
Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία σχεδόν στο σύνολο του δικτύου του Τραμ, εκτός από τη στάση Ασκληπιείο Βούλας
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά - Πειραιάς, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, έπειτα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη γραμμή εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.
Επίσης, στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις περιοχές του Πειραιά και της Γλυφάδας και εκτός λειτουργίας παραμένει μόνο η στάση Ασκληπιείο Βούλας.
