Λάρισα: Τραυματίας διανομέας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο - Οδηγούσε υπό βροχή

Τροχαίο ατύχημα υπό βροχή σημειώθηκε γύρω στις 8 το απόγευμα της Τετάρτης (21/01) στη Λάρισα όταν μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Το συμβάν καταγράφηκε επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας διανομέας, αναβάτης του δίκυκλου συγκρούστηκε με το ΙΧ και βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν πολίτες για να βοηθήσουν τον διανομέα, ενώ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

