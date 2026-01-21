Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Ραφήνα για απομάκρυνση λόγω υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος

«Ήχησε» το 112 στην Ραφήνα για απομάκρυνση των πολιτών λόγω υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος, την ώρα που η κακοκαιρία συνεχίζει να «σφυροκοπά» την χώρα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος στην Ραφήνα της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος».

Το μήνυμα εστάλη γύρω στις 11.40 το βράδυ και καλούσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.