Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Ραφήνα για απομάκρυνση λόγω υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος
Το μήνυμα του 112 προτρέπει τους κατοίκους της περιοχής να κατευθυνθούν προς το Δημαρχείο Ραφήνας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
«Ήχησε» το 112 στην Ραφήνα για απομάκρυνση των πολιτών λόγω υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος, την ώρα που η κακοκαιρία συνεχίζει να «σφυροκοπά» την χώρα.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος στην Ραφήνα της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος».
Το μήνυμα εστάλη γύρω στις 11.40 το βράδυ και καλούσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Champions League: Πέρασε στους «16» η Μπάγερν – Αποτελέσματα και βαθμολογία
23:57 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: «Διπλό» της Φενέρμπαχτσε στην Μπολόνια
23:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ
22:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Τροχαίο με πατίνι στην οδό Κισσάμου - Ένας τραυματίας
22:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ