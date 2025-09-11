Σεισμοί στην Αττική: Ανησυχία από το νυχτερινό «χτύπημα» του Εγκέλαδου σε Χαλάνδρι και Κηφισιά

Ο χάρτης με τα επίκεντρα των σεισμών

Δύο σεισμικές δονήσεις, μικρής έντασης ήταν αρκετές για να αναστατώσουν για ακόμα ένα βράδυ τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου.

Οι δύο σεισμοί, είχαν διαφορετικό επίκεντρο αλλά ήταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος χρονικά σεισμός σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (10/9), στις 23:33 και είχε μέγεθος 2,0 βαθμους της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τα 2 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 11,5 χλμ.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στη 01:39 μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 11/9), ακολούθησε νέα ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 11,1 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στο 1 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά της Κηφισιάς.

2,5 Ρίχτερ έδωσε και το EMSC

Από την πλευρά της, η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), κατέγραψε το δεύτερο σεισμό στα 2,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 11 χλμ., και επίκεντρο τα 14 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά των Αθηνών.

Να σημειωθεί πως στις 03:20, στην περιοχή της Κηφισίας, ακολούθησε ένας ακόμα σεισμός μεγέθους 1,2 Ρίχτερ, ο οποίος δεν έγινε αισθητός στους κατοίκους.