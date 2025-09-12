Σεισμός τώρα στη Θήβα - Αισθητός στους κατοίκους

Ο σεισμός στη Θήβα σημειώθηκε στις 02:41 μετά τα μεσάνυχτα

Χάρτης σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 02:41 μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 12/9) σε περιοχή του νομού Βοιωτίας, κοντά στη Θήβα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού , υπολογίζεται στα 13,2 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στo 1 χλμ. ανατολικά της Θήβας.

4,0 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά της, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,0 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 13 χλμ., και επίκεντρο το 1 χλμ. νοτιοανατολικά της Θήβας.

Σύμφωνα με αναφορές, ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θήβα καθώς και σε αρκετές περιοχές του νομού Βοιωτίας.

Να αναφερθεί πως στην περιοχή, έχουν σημειωθεί μικροσεισμοί το τελευταίο διάστημα.

