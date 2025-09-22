Ισχυρός σεισμός τώρα 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος – Αισθητός σε πολλές περιοχές

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9), στις 04:20, σε περιοχή του Αγίου όρους.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 11 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 11,8 χλμ.

5,0 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά της, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 5,0 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 24 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά από τη Σάρτη Χαλκιδικής.

Αισθητός μέχρι τη Βουλγαρία

Σύμφωνα με αναφορές στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, στη Θάσο, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή ακόμα και σε περιοχές της νότιας Βουλγαρίας.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματίες ή ζημιές.